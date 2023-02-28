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空汙後看見藍天！台東垃圾掩埋場火燒3天 空汙降至普通

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東市垃圾掩埋場燃燒進入第3天，經消防人員3天努力，燃燒區域、濃煙已明顯減少，環保局的空氣監測從超標4倍降為普通，但已有部分民眾身體不適，或指鴨禽、農作物受損。台東市公所表示，現階段先將火勢完全撲滅，後續會處理補償問題。

台東縣環保局表示，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車，所監測到主要汙染物PM10的數值，從昨日平均約400ug/m³（最高峰達456ug/m³），今上午已降至約100ug/m³，已近普通等級範圍。

建農里長林金寶表示，煙塵雖然減少，但對於居民影響仍大，造成大家不便，也聽說過有人要發起自救會抗議，及部分居民有頭暈、目眩、呼吸道不舒服等狀況，農民反映農作物受損，他會協助、搜集地方聲音向上反應。

陳銘風表示，今天視察現場後，起火區域已減少，非常感謝消防及工作人員，24小時全力滅火，對於民眾的不舒服或農損，等火完全撲滅後，一定會和地方農民協商處理。

環保局提醒，濃煙PM10雖會從人體自行代謝，但仍建議民眾進出戶外佩戴口罩，並建議居民這幾天先前往安置所暫住、避開汙染。

台東垃圾掩埋場失火當天，空汙嚴重、不見藍天。記者卜敏正／攝影
台東垃圾掩埋場失火當天，空汙嚴重、不見藍天。記者卜敏正／攝影
台東垃圾掩埋場失火3天後，已可見藍天。記者卜敏正／翻攝
台東垃圾掩埋場失火3天後，已可見藍天。記者卜敏正／翻攝
昨天上午從台東市鯉魚山看垃圾掩埋場，燃燒的白煙如濃霧不斷飄散。記者卜敏正／攝影
昨天上午從台東市鯉魚山看垃圾掩埋場，燃燒的白煙如濃霧不斷飄散。記者卜敏正／攝影
台東垃圾掩埋場失火當天，可以看到垃圾場燒出大片白煙、空汙嚴重。記者卜敏正／攝影
台東垃圾掩埋場失火當天，可以看到垃圾場燒出大片白煙、空汙嚴重。記者卜敏正／攝影
今天上午從台東市鯉魚山看垃圾掩埋場，垃圾場煙塵已減少許多。記者卜敏正／攝影
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台東 農民 口罩

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