空汙後看見藍天！台東垃圾掩埋場火燒3天 空汙降至普通

台東市垃圾掩埋場燃燒進入第3天，經消防人員3天努力，燃燒區域、濃煙已明顯減少，環保局的空氣監測從超標4倍降為普通，但已有部分民眾身體不適，或指鴨禽、農作物受損。台東市公所表示，現階段先將火勢完全撲滅，後續會處理補償問題。

台東縣環保局表示，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車，所監測到主要汙染物PM10的數值，從昨日平均約400ug/m³（最高峰達456ug/m³），今上午已降至約100ug/m³，已近普通等級範圍。

建農里長林金寶表示，煙塵雖然減少，但對於居民影響仍大，造成大家不便，也聽說過有人要發起自救會抗議，及部分居民有頭暈、目眩、呼吸道不舒服等狀況，農民反映農作物受損，他會協助、搜集地方聲音向上反應。

陳銘風表示，今天視察現場後，起火區域已減少，非常感謝消防及工作人員，24小時全力滅火，對於民眾的不舒服或農損，等火完全撲滅後，一定會和地方農民協商處理。