「只是買個晚餐」婦人忘記回家的路 警凌晨耐心助返家

台南市盧姓女子凌晨到市警局三分局安順派出所報案，說母親晚上外出一直未返家，又未帶手機出門，擔心發生意外拜託協尋。警方找到老婦人她卻不停車、近1小時後老婦人終於停車，喃喃自問：「只是買個晚餐，怎麼會一直找不到回家的路？」

三分局表示，安順所長黃志賢、警員吳曜廷獲報調閱監視器，不久發現婦人機車出現在安南區北安路與總安街口，立即趕往找人；不過到路口附近卻不見人影，員警只好繼續到附近搜索，終於在北區西門路二段65巷口發現婦人。

沒想到當員警揮手要婦人靠邊停車時，婦人卻疑似受到驚嚇緊張地逕自加速往北走，員警只能在旁小心跟隨守護，最後婦人疑因體力不濟終於在立賢路口攔下，前後花費近一個小時。

黃志賢表示，發現婦人精神虛弱，研判長時間未進食，立即將婦人帶返派出所，吳曜廷購買晚餐讓婦人食用，同時通知家屬人已平安在派出所休息。盧女接獲通知，才鬆了一口氣，對於員警及時幫忙頻頻致謝。