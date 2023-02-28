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阻詐金額達800多萬 高雄警防詐宣導團「這6種最常見」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄仁武警分局2月中旬，破獲詐騙機房共逮14人，主嫌年僅23歲，該詐團靠著手機交友APP行騙，最終仍被偵破；分局從去年累計至今至少攔阻25件詐騙，阻詐金額達864萬。為防更多人受騙上當，警方也在228連假最後一天，派防詐宣導團到人潮眾多的佛光山加強反詐、識詐宣導工作。

分局從去年至今，至少及時攔阻25件詐騙案、阻詐金額共864萬，除阻詐成果，今年2月14日警方更在轄內查獲利用手機交友APP行騙的詐團，透過盜用他人照片，以假交往、結婚為由再以投資名目誘騙受害者，顯見詐騙集團相當猖狂，且手法日新月異。

經統計，轄內詐騙案件中，2月份就發生至少8件，詐騙樣態分為解除分期付款詐騙、投資詐欺及猜猜我是誰，其中以解除分期付款詐騙最多，至少發生6起類似案件。相較去年同期，整體案件相比，各樣態詐騙案都有下降趨勢。

警方呼籲，易發生詐騙，主因在於資訊落差，因此將識詐列為首要教育宣導工作，另針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友、人頭帳戶詐騙」等常見的6種詐騙手法加強宣導。

此外，趁228連假，佛光山出遊人潮眾多，仁武警分局更把握機會派出防詐宣導團，加強宣導，以提升民眾識別詐騙手法的能力，降低民眾受騙上當機會。

高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局趁228連假最後一天，派出防詐宣導團到佛光山加強宣導。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 佛光山

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