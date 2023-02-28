屏東縣萬丹鄉公墓再傳雜草火警 老翁涉嫌遭移送
屏東縣近日各鄉鎮公墓火警頻傳，本月25日至27日累計70餘件，更造成一名消防員殉職，萬丹鄉昨再傳雜草起火，警方獲報查出一名李姓男子涉嫌，詢後依刑法公共危險罪章第175條第1項放火罪移送。
這幾天屏東消防員疲於奔命，從早到晚都不能休息，更有一名消防員不慎遭車重壓身亡，縣長周春米宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，要以「放火罪」嚴辦，縣內各警分局與消防單位建立聯繫窗口以「查緝」與「宣導」兩方面同步進行。
警方指出，萬丹分駐所昨日下午5點左右接獲萬丹消防分隊通報，循男子進路線，調閱周邊監視器、查訪沿線目擊民眾，找到71歲李姓老翁涉案，通知他到案說明，並約制勸導不得再犯。
警方表示，李姓老翁平日有協助社區打掃習慣，是否有燃燒落葉行為要再調查，今上午詢後將李男依刑法公共危險罪章第175條第1項放火罪，移送屏東地方檢察署偵辦。
屏東警分局長蔡培元表示，民眾掃墓時請勿以放火方式焚燒雜草，且離開墓地前應確認火苗（源）已完全熄滅再行離開，以免因風勢造成復燃或將火星吹至他處引發火勢，消防局在相關墓地亦有安排水源提供民眾取用，請多加利用，共同防止火災發生，避免造成人員傷亡及財產損失。
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