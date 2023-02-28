快訊

楊文科拋「竹竹苗合併」 是鋪陳藍白合為2026鋪路？

228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後「11路段」易塞

書寫不斷轉生的威權幽靈：專訪波蘭作家沙博爾夫斯基

能高越嶺道山友墜谷身亡 直升機吊掛下山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮能高越嶺五甲崩壁附近，26日發生山友墜谷意外，昨天下午搜救人員發現嚴姓女山友明顯死亡，將遺體拉上來後，找到空曠地申請空勤直升機吊掛，今天上午完成吊掛運送下山。

本月20日，前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，攀登能高越嶺道時，不慎墜落邊坡死亡；僅相隔6天，26日49歲嚴姓女子跟著登山團隊，也在能高越嶺約24公里處，墜落約100公尺邊坡身亡。

花蓮縣消防局表示，26日上午接獲新北市消防局轉報，在秀林鄉能高越嶺約24公里處，在五甲崩山西側的大崩壁附近，一名嚴姓女子墜落山谷，同行有15人，登山團24日從南投屯原入、預計26日從秀林鄉銅門村下山。

消防局第二大隊組成搜救隊，26日下午前往奇萊保線所，與領隊會合後確認嚴女墜谷位置，27日步行前往，由於能高越嶺東段五甲崩山路段崩毀，地形崎嶇難行，好不容易在昨天下午，於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，搜救人員包覆遺體並拉上來，今天交由直升機協助吊掛，運送下山。

搜救人員於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，人員包覆遺體並拉上來。圖／花蓮縣消防局提供
搜救人員於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，人員包覆遺體並拉上來。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮能高越嶺五甲崩壁附近，26日發生山友墜谷意外身亡，空勤直升機今天吊掛將遺體運送下山。圖／空勤總隊提供
花蓮能高越嶺五甲崩壁附近，26日發生山友墜谷意外身亡，空勤直升機今天吊掛將遺體運送下山。圖／空勤總隊提供

山友 花蓮

延伸閱讀

影／4人登山團1人失蹤 空勤直升機降落時聽到他呼救聲

桃園女宜蘭登山肺水腫 消防局報請花蓮空勤救援

上海革新村 引進直升機遊覽

新竹尖石小客車一家3口墜谷 3歲童緊抱媽媽一度困車內哀嚎

相關新聞

影／4人登山團1人失蹤 空勤直升機降落時聽到他呼救聲

有一支4人登山團今天在台中市和平山區，其中一人失蹤，團員急報案，台中市消防局申請直升機搜救，當直升機降落時聽到男子呼救聲...

賓士車高速撞擊翻覆水溝 車內有酒味...救出2男送醫傷重不治

1輛白色賓士車今凌晨高速駛經台鐵台南善化一處平交道附近路口時，車子高速飛越稻田撞及水泥護欄翻覆水溝，警消趕至將已ohca...

竹科一間公司輸送液態氮洩漏 現場白茫茫一片

新竹市東區力行四路一帶竹科園區今早7點多被民眾發現有不明氣體外洩，現場白茫茫一片，新竹市消防局獲報派員趕抵現場，發現是一...

竹科廠商液態氮洩漏 消防局第一時間排除請民眾放心

新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，立刻派員前往，到場確認現場為某廠商於輸送液...

阻詐金額達800多萬 高雄警防詐宣導團「這6種最常見」

高雄仁武警分局2月中旬，破獲詐騙機房共逮14人，主嫌年僅23歲，該詐團靠著手機交友APP行騙，最終仍被偵破；分局從去年累...

屏東縣萬丹鄉公墓再傳雜草火警 老翁涉嫌遭移送

屏東縣近日各鄉鎮公墓火警頻傳，本月25日至27日累計70餘件，更造成一名消防員殉職，萬丹鄉昨再傳雜草起火，警方獲報查出一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦