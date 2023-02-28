能高越嶺道山友墜谷身亡 直升機吊掛下山

花蓮能高越嶺五甲崩壁附近，26日發生山友墜谷意外，昨天下午搜救人員發現嚴姓女山友明顯死亡，將遺體拉上來後，找到空曠地申請空勤直升機吊掛，今天上午完成吊掛運送下山。

本月20日，前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，攀登能高越嶺道時，不慎墜落邊坡死亡；僅相隔6天，26日49歲嚴姓女子跟著登山團隊，也在能高越嶺約24公里處，墜落約100公尺邊坡身亡。

花蓮縣消防局表示，26日上午接獲新北市消防局轉報，在秀林鄉能高越嶺約24公里處，在五甲崩山西側的大崩壁附近，一名嚴姓女子墜落山谷，同行有15人，登山團24日從南投屯原入、預計26日從秀林鄉銅門村下山。