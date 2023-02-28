能高越嶺道山友墜谷身亡 直升機吊掛下山
花蓮能高越嶺五甲崩壁附近，26日發生山友墜谷意外，昨天下午搜救人員發現嚴姓女山友明顯死亡，將遺體拉上來後，找到空曠地申請空勤直升機吊掛，今天上午完成吊掛運送下山。
本月20日，前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，攀登能高越嶺道時，不慎墜落邊坡死亡；僅相隔6天，26日49歲嚴姓女子跟著登山團隊，也在能高越嶺約24公里處，墜落約100公尺邊坡身亡。
花蓮縣消防局表示，26日上午接獲新北市消防局轉報，在秀林鄉能高越嶺約24公里處，在五甲崩山西側的大崩壁附近，一名嚴姓女子墜落山谷，同行有15人，登山團24日從南投屯原入、預計26日從秀林鄉銅門村下山。
消防局第二大隊組成搜救隊，26日下午前往奇萊保線所，與領隊會合後確認嚴女墜谷位置，27日步行前往，由於能高越嶺東段五甲崩山路段崩毀，地形崎嶇難行，好不容易在昨天下午，於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，搜救人員包覆遺體並拉上來，今天交由直升機協助吊掛，運送下山。
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