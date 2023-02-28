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「燃藜第紅樓」百年古蹟三合院遭偷拆 2人違反文資法查辦

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區五族二街、正大街口具百年歷史的「燃藜第紅樓」傳出拆除，桃園市府文化局本月16日緊急公告為暫定古蹟，不料228連假期間，一名劉姓持分地主突然僱怪手拆除旁邊三合院右側房屋，文化局據報制止，警方昨天將該劉姓地主及吳姓怪手司機2人依違反文化資產保存法及毀損罪嫌函送偵辦。

中壢區燃藜第紅樓，為劉氏古厝三合院燃藜第附屬建物，磚造二層樓建築，建於1910年日據明治時期，仿造英國19世紀中後期殖民建築樣式，東南兩面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚、台灣瓦，過去曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，現已經閒置。

市府文化局本月中旬據報地主準備拆除紅樓，擔心古蹟受損，17日緊急依文化資產保存法第20條公布「暫定古蹟」，請警方加強巡邏，僱用保全員守護現場避免破壞，不料228連假期間，劉姓家族一名持分地主認為燃藜第三合院非公告暫定古蹟，以危及五族二街路人行車，僱怪手拆除三合院右側房屋毀損。

市府文化局表示，市府公告燃藜第紅暫定古蹟，由於暫定古蹟涵蓋三合院部分地號，持分地主突然僱人拆除， 該局據報緊急制止，為保存古蹟完整，決定連同燃藜第三合院一併列入暫定古蹟，明天早上立即啟動文資保存行政程序，明天下午文資委員將現場會勘。

燃藜第三合院為劉氏家持分所有，百年歷史保存完整具文資價值，一持分地主一時衝動拆除三合右側房屋，幸經制止毀損未擴大，市府文化局表示，該地主行為涉文資法緊急事件，劉氏家族基於和諧研議公廳異地重建，市府樂觀其成。

該持分劉姓地主僱怪手破壞三合院右側房屋，警方查獲劉姓主和吳姓怪手司機2人，發現三合院右側確有破壞，根據文化局啟動暫定古蹟範圍，將2人依文化資產保存法及毀損罪嫌函送概園地檢署偵辦。

桃園市中壢區百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟。記者曾增勳／攝影
桃園市百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟，旁邊三合院（見圖）亦將啟動暫定古蹟範圍。記者曾增勳／攝影
桃園市百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟，旁邊三合院（見圖）亦將啟動暫定古蹟範圍。記者曾增勳／攝影
桃園市百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟，旁邊三合院（見圖）右側遭地主僱怪手拆除。記者曾增勳／攝影
桃園市百年歷史「燃藜第紅樓」暫定古蹟，旁邊三合院（見圖）右側遭地主僱怪手拆除。記者曾增勳／攝影

古蹟 文化局 文化資產

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