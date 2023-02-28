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影／4人登山團1人失蹤 空勤直升機降落時聽到他呼救聲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

有一支4人登山團今天在台中市和平山區，其中一人失蹤，團員急報案，台中市消防局申請直升機搜救，當直升機降落時聽到男子呼救聲，確認是失聯登山客，再申請直升機載他下山脫困。

台中市消防局今天凌晨零時26分接獲報案表示，有一行4人登山團，其中一名60歲紀姓登山客在和平區北二段甘薯峰附近迷途，人失聯，消防局立即派遣梨山分隊王文廷分隊長等3人，協同太管處1人共4人，並同步申請直升機今天清晨載送搜救人員前往甘薯峰救援。

搜救人員降落後，回報在甘薯峰直升機降落點附近聽到呼救聲，搜救人員立即垂降進行救援，最後確認呼救者是本案失聯民眾，意識清楚、人員平安，由指揮中心同步申請直升機載送作業。

空勤直升機上午11點8分從清泉崗起飛，到達甘薯峰完成待救者吊掛及載送作業，11時點28分降落福壽山停機坪後，男子表示不需就醫自行離去。

4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供
4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供
4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供
4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供
4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供
4人登山團其中一名紀姓登山客在台中市和平區北二段甘薯峰附近發生迷途且失聯，空勤直升機救回他。圖／台中市消防局提供

直升機 台中市 梨山

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