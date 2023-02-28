影／4人登山團1人失蹤 空勤直升機降落時聽到他呼救聲

有一支4人登山團今天在台中市和平山區，其中一人失蹤，團員急報案，台中市消防局申請直升機搜救，當直升機降落時聽到男子呼救聲，確認是失聯登山客，再申請直升機載他下山脫困。

台中市消防局今天凌晨零時26分接獲報案表示，有一行4人登山團，其中一名60歲紀姓登山客在和平區北二段甘薯峰附近迷途，人失聯，消防局立即派遣梨山分隊王文廷分隊長等3人，協同太管處1人共4人，並同步申請直升機今天清晨載送搜救人員前往甘薯峰救援。

搜救人員降落後，回報在甘薯峰直升機降落點附近聽到呼救聲，搜救人員立即垂降進行救援，最後確認呼救者是本案失聯民眾，意識清楚、人員平安，由指揮中心同步申請直升機載送作業。