男子裝闊買手機竟亮槍 警方逮人發現涉多案
高雄市新興區1家通訊行遭人強行取走手機，警方查出，江姓男子當時謊稱是要買高階手機，但要先拿手機給車上女友鑑定價值，竟涉嫌亮槍帶走手機揚長而去。警方今天上午逮捕江姓男子， 查出他以同手法另涉2案，依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌將他移送法辦。
據了解，昨天凌晨，江姓男子（34歲）到高雄市新興區六合一路某通訊行，佯稱購買蘋果手機，因店方沒有iPhone14，拿iPhone12給他，他認為自己不知道手機價值，要拿到車上給女友鑑定，便取走手機往店外走。通訊行店長跟江出去，不料，江上車前竟涉嫌亮出手槍，迫使店長卻步，江上車後便加速逃逸。
通訊行業者相互聯絡，發覺2月24日在高雄市新興區六合路及文化路，另分別有通訊行和手機吊飾店，同遭江姓男子以同手法，涉嫌偷走手機、吊飾及項鍊。
高雄市警新興分局據報，立即組成專案小組追查涉案人去向，直到今天上午9點30分，在高雄市三民區寶興路，拘捕江到案，搜索到他騙走及偷走的手機和項鍊、吊飾，以及多張千元偽鈔，但沒搜得手槍。據悉，江所持的手槍是BB槍，手槍已丟棄。全案依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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