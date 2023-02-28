聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹科氣體外洩現詭異雲海 科管局要求廠商配合調查
新竹科學園區力行四路今天上午7時許發生廠房液氮外洩事故，雖未造成人員傷亡，但液氮低溫造成水氣凝結而產生的大量白煙宛如詭異雲海，驚動新竹市消防局及科管局，科管局表示將要求廠商配合調查，釐清設備故障外洩原因。
科管局指出，第一時間消防局即出動大型排煙扇，將現場蓄積在力行四路及力行路上的凝結水氣吹散，研判是因清晨溫度變化、加上沒有風，使得液氮難以擴散，大量蓄積在廠房周邊，才會出現一片白茫茫的情況，後續會與消防局一同向廠方了解，避免再次發生事故。
據了解，發生液氮外洩的是國內知名的電子氣體製造商，除了竹科外，在全台各主要園區都同樣有大型廠房，主要為半導體製造提供特殊氣體，包含液氮、液氧或液氬等，因存儲溫度都十分低，若外洩不慎接觸人體，就有可能造成人體凍傷。
新竹市消防局說，事故排除後將會同科管局及廠商進行調查，以釐清事故真相，雖液態氮無色、無臭、無腐蝕性，但溫度極低，達零下196度，人體若在無保護措施的情況接觸皮膚會有凍傷危險，且大量洩漏還有引起缺氧窒息的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言