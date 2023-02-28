快訊

雞舍更新方案 農委會最多補助費用一半、無息農貸2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科氣體外洩現詭異雲海 科管局要求廠商配合調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹科學園區力行四路今天上午7時許發生廠房液氮外洩事故，雖未造成人員傷亡，但液氮低溫造成水氣凝結而產生的大量白煙宛如詭異雲海，驚動新竹市消防局及科管局，科管局表示將要求廠商配合調查，釐清設備故障外洩原因。

科管局指出，第一時間消防局即出動大型排煙扇，將現場蓄積在力行四路及力行路上的凝結水氣吹散，研判是因清晨溫度變化、加上沒有風，使得液氮難以擴散，大量蓄積在廠房周邊，才會出現一片白茫茫的情況，後續會與消防局一同向廠方了解，避免再次發生事故。

據了解，發生液氮外洩的是國內知名的電子氣體製造商，除了竹科外，在全台各主要園區都同樣有大型廠房，主要為半導體製造提供特殊氣體，包含液氮、液氧或液氬等，因存儲溫度都十分低，若外洩不慎接觸人體，就有可能造成人體凍傷。

新竹市消防局說，事故排除後將會同科管局及廠商進行調查，以釐清事故真相，雖液態氮無色、無臭、無腐蝕性，但溫度極低，達零下196度，人體若在無保護措施的情況接觸皮膚會有凍傷危險，且大量洩漏還有引起缺氧窒息的風險。

力行路受液氮凝結水氣覆蓋，還有騎士冒險騎車穿越。記者巫鴻瑋／翻攝
力行路受液氮凝結水氣覆蓋，還有騎士冒險騎車穿越。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 低溫

延伸閱讀

桃園女宜蘭登山肺水腫 消防局報請花蓮空勤救援

消防員遭水箱車壓傷殉職 屏東消防局初步檢查出爐

石門水庫竟出現雲海飄渺如仙境！ 北資區：罕見景象

新竹交通壅塞嚴重 楊文科：下半年竹縣竹科間大幅改善

相關新聞

賓士車高速撞擊翻覆水溝 車內有酒味...救出2男送醫傷重不治

1輛白色賓士車今凌晨高速駛經台鐵台南善化一處平交道附近路口時，車子高速飛越稻田撞及水泥護欄翻覆水溝，警消趕至將已ohca...

竹科一間公司輸送液態氮洩漏 現場白茫茫一片

新竹市東區力行四路一帶竹科園區今早7點多被民眾發現有不明氣體外洩，現場白茫茫一片，新竹市消防局獲報派員趕抵現場，發現是一...

竹科廠商液態氮洩漏 消防局第一時間排除請民眾放心

新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，立刻派員前往，到場確認現場為某廠商於輸送液...

男子裝闊買手機竟亮槍 警方逮人發現涉多案

高雄市新興區 1家通訊行遭人強行取走手機，警方查出，江姓男子謊稱當鋪是，要買高階手機，但要先拿手機給車上女友鑑定價值，竟...

竹科氣體外洩現詭異雲海 科管局要求廠商配合調查

新竹科學園區力行四路今天上午7時許發生廠房液氮外洩事故，雖未造成人員傷亡，但液氮低溫造成水氣凝結而產生的大量白煙宛如詭異...

防止長者迷途找不到家 東勢警主動幫長者指紋建檔

台中市警局東勢分局新社分駐所日前舉辦社區治安會議，加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，讓現場長者自願指紋建檔，防止將來可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦