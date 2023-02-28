防止長者迷途找不到家 東勢警主動幫長者指紋建檔
台中市警局東勢分局新社分駐所日前舉辦社區治安會議，加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，讓現場長者自願指紋建檔，防止將來可能走失，可供警方迅速查出長者身分，通知家人。
會議現場民眾大多為高齡長者，新社分駐所長藍忠明提醒高齡人口用路安全觀念，呼籲長者外出時應著亮色衣物或配戴反光飾物，穿越道路時應走斑馬線。
警方表示，根據警政署去年統計，65歲以上失蹤人口較過去增加，失蹤原因以失智症走失最多，失智症患者因記憶力、語言能力退化，如果走失，即使遇到熱心民眾協助報案，若身上未攜帶相關證件或愛心手環等有身分識別的物品，警方也很難即時得知其身分並聯繫家屬。
失智長者占整體失蹤老人多數，為加強推廣自願指紋建檔的服務，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，這次治安會議中也請東勢分局偵查隊鑑識小組至會議現場為民眾服務，現場長者瞭解指紋建檔服務的用意後，踴躍參加。
新社所長藍忠明表示，新社區高齡人口偏高，轄內也常接獲長者因失智走失的報案，失智者走失伴隨的意外和風險難以預期，將持續透過各種集會場合加強宣導，將相關知識傳達給更多長輩及家屬，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。
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