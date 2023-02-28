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男子偷人牌照掛己車 被捕竟稱重辦牌照嫌麻煩

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄蘇姓男子涉嫌偷他人汽車牌照，懸掛自己的轎車上，昨天經警方查獲，竟稱自己的牌照遺失，覺得重辦牌照嫌麻煩才偷他人牌照，警方依竊盜罪嫌將他移送法辦，這下他更麻煩。

高雄市警鳳山分局2月26日在據報，周姓男子的轎車停在鳳山區高速公路涵洞，開車時發現牌照遭竊，擔心被偷牌者拿去犯案，警方立即調閱相關監錄系統畫面，發現1名男子開黑色轎車偷走牌照。

昨天下午，循線在高雄市鳳山區南華路，發現周的轎車牌照懸掛在他人的轎車上。警方埋伏多時，見蘇姓男子（30歲）去開車，立刻上前表明身分，以蘇姓男子涉竊盜罪嫌逮捕他。

蘇坦承趁四下無人，持扳手偷走周的牌照，更令員警可笑的是，蘇竟稱自己的牌照掉落，因轎車仍貸款中，要申請補發牌照，還得去銀行補辦資料，自己嫌麻煩才偷別人的牌照。全案依竊盜罪嫌移送法辦。

蘇姓男子（中）嫌辦牌照麻煩，竟涉嫌偷他人牌照被捕。記者林保光／翻攝
蘇姓男子（中）嫌辦牌照麻煩，竟涉嫌偷他人牌照被捕。記者林保光／翻攝

竊盜 高雄市 高速公路

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