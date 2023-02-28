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親善大使2.0培力計畫開始 移民署歡迎新二代報名參加

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

移民署北區事務大隊台北市服務站，為讓國人認識各族群風貌，2019年起招募新住民二代擔任親善大使，透過口語表達、自我探索、公益參與等培力課程，讓新二代得以擔任台灣及父母親原生國家間的橋樑，向各界介紹不同文化。

北市服務站表示，即日起「新光閃閃親善大使2.0培力計畫」招募活動正式開跑，截止日期至今年3月20日，歡迎新二代踴躍報名，投入培力行列。

目前就讀東吳大學中文系的越南新二代劉德曜，母親是越南人，他是第一屆培力學員，擁有越南語母語檢定執照，在培訓期間積極參與各項宣導活動，在外來人口統一證號改碼政策期間，協助宣導居留證編碼規則更改為與身分證編碼規則相同，讓外國人在使用上更加便利。在疫情期間，德曜為使民眾更加重視手部清潔重要性，自發性協助拍攝洗手舞等公益短片，希望能藉由活潑的越南語舞蹈短片，提升民眾重視自身保護。

劉德曜認為每舉辦一個活動及服務都是一次難得的經驗學習，他說「一個活動在計畫、執行到事後回饋，都能幫助團隊合作及自身能力的提升」，有感而發表示「台北市服務站親善大使家庭背景不同，能夠藉由這個平臺相互參考彼此文化經驗，十分難得」。

劉德曜打算今年6月畢業後投身大眾傳播業，他現在已是廣播電臺主持人，他說親善大使培力課程對職涯規劃有很大的幫助，在口語表達和自我探索課程中，透過不斷的討論及實作，對於未來志業相輔相成。

北市服務站主任蘇慧雯表示，2023年新住民二代－新光閃閃親善大使2.0培力計畫已開始招募，除了基礎課程外，更加入藝術賞析、動畫軟體及簡報製作等不同面向的免費課程，歡迎新二代踴躍報名，投身社會服務，也能充實自己能力，計畫簡章及更多資訊，請搜尋台北市服務站官方網站或點擊連結報名https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3932/337013/

劉德曜將以第一屆新二代親善大使的身分，投入廣播主持人行列，向大家介紹母國文化。記者廖炳棋/翻攝
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劉德曜培訓期間通過越南語檢定，移民署北市服務站主任蘇慧雯給予鼓勵。記者廖炳棋/翻攝
劉德曜培訓期間通過越南語檢定，移民署北市服務站主任蘇慧雯給予鼓勵。記者廖炳棋/翻攝
劉德曜與其他新二代大使一起參加公益活動。記者廖炳棋/翻攝
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北市 越南 新住民

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