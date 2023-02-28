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拖地噪音露餡 桃園情侶帶笑氣助興「舉手發誓」也沒用

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一間汽車旅館昨晚傳出吵雜聲響，員警臨檢時接獲住客報案，到傳出聲響的房間詢問；房內彭姓男子及女友雖極力否認，但隨後仍被警方發現有兩支笑氣鋼瓶，由於笑氣已被列管，員警將鋼瓶帶回派出所後，全案依毒管法函送市府環保局裁罰。

桃園警分局中路派出所員警做晚上11時執行「防制營業場所涉毒專案」，臨檢轄內某汽車旅館時，接獲住客反映隔壁房間發出許多雜音，疑似有人在打架，員警立即前往查看。

員警敲門請房內住客配合臨檢，彭姓男子（22歲）及女友前來應門，他們均表示並沒有爭吵，也沒聽到雜音，更沒有人打架，房內只有他們兩人。

員警要求入內檢查並得到兩人同意，一進房內馬上發現兩支笑氣鋼瓶，彭男兩人隨即表示鋼瓶「搬來很久了」，彭還舉起三隻手指「發誓」沒有隨意拖鋼瓶、發出噪音擾人。

由於環保署日前已公告笑氣（一氧化二氮）為首個列管關注化學物質，員警向彭男說明吸食笑氣已違反「毒性及關注化學物質管理法」相關規定，將依法移送主管機關環保局裁處，未依規定持有可依毒管法處3萬至30萬元罰鍰。

員警也勸導兩人，濫用笑氣危害極大，吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡，不應為了一時歡樂拿生命做賭注。

桃園中路派出所員警昨晚臨檢汽車旅館，發現有住客攜帶2支笑氣鋼瓶，依法送環保局裁罰。記者楊湛華／翻攝
桃園中路派出所員警昨晚臨檢汽車旅館，發現有住客攜帶2支笑氣鋼瓶，依法送環保局裁罰。記者楊湛華／翻攝
彭男舉起三支手指「發誓」，仍遭法辦。記者楊湛華／翻攝
彭男舉起三支手指「發誓」，仍遭法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園中路派出所員警昨晚臨檢汽車旅館，發現有住客攜帶2支笑氣鋼瓶，依法送環保局裁罰。記者楊湛華／翻攝
桃園中路派出所員警昨晚臨檢汽車旅館，發現有住客攜帶2支笑氣鋼瓶，依法送環保局裁罰。記者楊湛華／翻攝

臨檢 桃園 房間

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