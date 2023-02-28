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桃園女宜蘭登山肺水腫 消防局報請花蓮空勤救援

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

桃園27歲女子趁228連假到宜蘭登山，今天行程第4天上午，行至南湖大山附近，疑出現高山症肺水腫症狀，同伴報請宜蘭消防局救援，消防局出動特搜大隊與7個分隊和南山救護站，並報請花蓮空勤基地救援。

今天上午8時51分，宜蘭縣消防局接獲報案，南湖大山勝光入山口進去10.4公里處，27歲女子疑似出現高山症肺水腫現象。該女與同行共12人，2月25日從思源啞口入山，今天是行程第4天 。

消防局出動三星分隊、南山救護站、大同分隊、宜蘭分隊、廣興分隊、特搜大隊、礁溪分隊、羅東分隊與馬賽分隊，沿陸路前往救援，山路阻長，報請空勤總隊花蓮基地出動直升機救援。據了解，天候狀況適宜，花蓮基地直升機在處理完目前救援勤務後就會出發救援。

南湖大山。圖／本報系資料照
南湖大山。圖／本報系資料照

宜蘭 花蓮 高山症

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