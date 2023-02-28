桃園女宜蘭登山肺水腫 消防局報請花蓮空勤救援

桃園27歲女子趁228連假到宜蘭登山，今天行程第4天上午，行至南湖大山附近，疑出現高山症肺水腫症狀，同伴報請宜蘭消防局救援，消防局出動特搜大隊與7個分隊和南山救護站，並報請花蓮空勤基地救援。

今天上午8時51分，宜蘭縣消防局接獲報案，南湖大山勝光入山口進去10.4公里處，27歲女子疑似出現高山症肺水腫現象。該女與同行共12人，2月25日從思源啞口入山，今天是行程第4天 。