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出遊外地忘記車停哪裡？牢記這招「5分鐘不到就找到」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

常有民眾開車旅遊到陌生地區忘了車停哪裡，找了半天都找不到，大掃遊興；昨天兩名先後到台南市路況複雜的國華商圈遊客，花了一兩小時、大街小巷繞了半天找不到車子，不得已報警，結果5分鐘不到就找到。

台南市警二分局表示，52歲呂姓男子228連假到台南中西區旅遊，昨天上午跑進二分局民權派出所，表示忘記車停放地點，員警方于華、鄭亦晉巡邏時獲報後立即在轄內街道尋找，5分鐘內就民權路找回呂姓男子停的車；昨天傍晚6點多，長樂派出所獲報連姓男子表示找不到車子，員警謝宇旻、蔡宛晏上街找車，也是不到5分鐘就找回連的車子。

呂姓男子報案時稱，上午準備開車繼續下一個景點時，卻找不到車子，他在國華街附近街道已遶了1個多小時還是遍尋不著，只好找派出所求助。原來他前一天到台南中西區國華商圈遊玩，將車停於國華商圈附近，當晚並入住附近旅社過夜，隔天出門時忘記車停在何處，員警方于華、鄭亦晉調閱監視器並於附近沿街尋查，5分鐘內就在民權路上尋獲。

到了傍晚時50歲連姓遊客也同樣去了國華商圈遊玩，也是將車停在商圈附近的道路，後來尋找1小時還是找不到，最後找到長樂派出所求助。員警謝宇旻、蔡宛晏調閱監視器後上街找，結果也是不到5分鐘就在郡西路找回。

二分局表示，兩位民眾都很感謝警方及時幫忙。民眾外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而容易忘記停放地點，建議下車時記下附近清楚地標，尤其現在幾乎人人都有行動電話，可隨手以手機拍照紀錄周遭景物深獲路邊門牌，以免忘記停放地點。

50歲連姓男子(右)、員警謝宇旻(左) 、蔡宛晏5分鐘內找到車。圖／長樂所蔡宛晏提供
50歲連姓男子(右)、員警謝宇旻(左) 、蔡宛晏5分鐘內找到車。圖／長樂所蔡宛晏提供
呂姓男子忘記車停民權路(左)、員警方于華(右) 、鄭亦晉5分鐘內就找到。圖／民權所鄭亦晉提供
呂姓男子忘記車停民權路(左)、員警方于華(右) 、鄭亦晉5分鐘內就找到。圖／民權所鄭亦晉提供

台南 監視器 門牌

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