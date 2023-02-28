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竹科廠商液態氮洩漏 消防局第一時間排除請民眾放心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，立刻派員前往，到場確認現場為某廠商於輸送液態氮過程中疑似有洩漏情形，液態氮低溫造成水氣凝結而產生大量白色煙霧狀，並確認現場無火災、毒化災危險，惟大量白色煙霧有影響民眾行車安全之虞，緊急以排煙器材進行通風，目前力行四路週邊道路沈積煙霧皆已排除。

消防局表示，稍早併同專技小組進行環境檢測，未發現有其他危險物質，因今天環境無風勢，凝結的煙霧逸散緩慢，且液態氮溫度為-196 °C，為防止路過民眾凍傷及窒息危害，消防局已請廠商停止輸送，同步封鎖週邊道路，並利用排煙車、排煙機等器材協助通風排煙，現場持續逸散排除中，民眾無需驚慌。

消防局第一時間亦通知科管局，科管局立即派員到場了解，據廠商表示，現場為氮氣供應系統的蒸發器凝結水氣造成霜狀物延地面飄出，因本日無風而造成蓄積情形明顯。

消防局說，本案事故排除後，亦將會同科管局及廠商進行調查，以釐清事故真相。液態氮無色、無臭、無腐蝕性、溫度極低僅−196°C，人體若在無保護措施之情況接觸皮膚會有凍傷危險；另如果大量洩漏，亦有引起缺氧窒息風險。

新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散之情形。圖/新竹市消防局提供
新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散之情形。圖/新竹市消防局提供

新竹 低溫

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