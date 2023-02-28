竹科廠商液態氮洩漏 消防局第一時間排除請民眾放心

新竹市消防局今早7點15分獲報新竹科學園區力行四路一帶有大量白色氣體逸散情形，立刻派員前往，到場確認現場為某廠商於輸送液態氮過程中疑似有洩漏情形，液態氮低溫造成水氣凝結而產生大量白色煙霧狀，並確認現場無火災、毒化災危險，惟大量白色煙霧有影響民眾行車安全之虞，緊急以排煙器材進行通風，目前力行四路週邊道路沈積煙霧皆已排除。

消防局表示，稍早併同專技小組進行環境檢測，未發現有其他危險物質，因今天環境無風勢，凝結的煙霧逸散緩慢，且液態氮溫度為-196 °C，為防止路過民眾凍傷及窒息危害，消防局已請廠商停止輸送，同步封鎖週邊道路，並利用排煙車、排煙機等器材協助通風排煙，現場持續逸散排除中，民眾無需驚慌。

消防局第一時間亦通知科管局，科管局立即派員到場了解，據廠商表示，現場為氮氣供應系統的蒸發器凝結水氣造成霜狀物延地面飄出，因本日無風而造成蓄積情形明顯。