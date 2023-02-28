灌籃高手上身？男把紅綠燈當籃框投暖暖包 雀躍幾秒惹禍上身
3名男子在馬路上嬉戲，將紅綠燈當成籃框投擲異物，其中張姓男子投擲暖暖包進入紅綠燈罩，還雀躍不已，但是他投物的影像經貼網撻伐，昨天警方找到張，依違反社會秩序維護法裁罰。
20歲的張姓男子和2名朋友，2月26日晚間，在高雄市苓雅區建民路與正言路口嬉戲，向紅綠燈燈罩投擲異物，入框後，張還興奮得頻雀躍大笑。但是影像貼網後，張已經笑不出來了。
高雄市警苓雅分局獲報，通知養工處人員查看，才發現張將暖暖包投進紅綠燈罩內，雖然紅綠燈仍可正常運作，但警方認為張的舉動不可取，調閱周遭監視器，查出他的身分，昨天傍晚通知他到案說明。張稱，當時只是覺得好玩，才把暖暖包丟入紅綠燈罩。
警方認為張有毀損交通號誌意圖，可依違反社會秩序維護法，意圖毀損交通號誌公共設施，處6000元以下罰鍰，後來對張裁罰1000元告誡，至於在馬路上嬉戲部分，因當時無車輛通過，未造成交通受阻，網開一面。
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