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馬籍學生車上遺落皮夾報案 南警使命必達1小時尋獲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

來台求學的馬來西亞籍張姓學生，前天深夜因皮夾遺落在計程車上求助警方，台南市永康警分局受理報案後，不到1小時聯絡到計程車司機，順利找回皮夾及相關證件與信用卡，讓張頻頻大讚警方高效率。

前天深夜張神色慌張緊急至永康警分局鹽行派出所報案，稱自永康火車站搭乘計程車至目的地時，皮夾卻遺失在計程車上，不知計程車車號及聯絡方式，皮夾内含有信用卡、居留證、身分證等重要物品。

警方先安撫張情緒，耐心詢問計程車經過路線，但經警方循線調閱監視器並未發現。經調閱監視器豐富經驗警員陳俊哲查證，發現張某可能將行車路線搞混，重新調閱多支監視器，交叉比對後順利找到張所搭乘計程車。

警方根據車牌循線致電計程車司機，司機表示下一名乘客於後座有撿到皮夾，有請乘客至派出所報案，沒想到卻是派出所先找到司機。

經聯繫，張姓留學生不到1小時領回遺失皮包，警方不忘叮嚀張貴重財物要妥善保管，失而復得的張頻頻向警方點頭感謝。

永康警分局長甘炎民表示，感謝同仁辛苦付出，發揮警察為民服務精神，更讓外籍學生在台灣求學與生活體認台灣環境的安全與台灣人的溫暖和美。

馬來西亞籍張姓學生（右）遺失皮夾報案， 台南永康警方使命必達1小時尋獲。圖 ／警方提供
馬來西亞籍張姓學生（右）遺失皮夾報案， 台南永康警方使命必達1小時尋獲。圖 ／警方提供

計程車 監視器 馬來西亞

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