馬籍學生車上遺落皮夾報案 南警使命必達1小時尋獲

來台求學的馬來西亞籍張姓學生，前天深夜因皮夾遺落在計程車上求助警方，台南市永康警分局受理報案後，不到1小時聯絡到計程車司機，順利找回皮夾及相關證件與信用卡，讓張頻頻大讚警方高效率。

前天深夜張神色慌張緊急至永康警分局鹽行派出所報案，稱自永康火車站搭乘計程車至目的地時，皮夾卻遺失在計程車上，不知計程車車號及聯絡方式，皮夾内含有信用卡、居留證、身分證等重要物品。

警方先安撫張情緒，耐心詢問計程車經過路線，但經警方循線調閱監視器並未發現。經調閱監視器豐富經驗警員陳俊哲查證，發現張某可能將行車路線搞混，重新調閱多支監視器，交叉比對後順利找到張所搭乘計程車。

警方根據車牌循線致電計程車司機，司機表示下一名乘客於後座有撿到皮夾，有請乘客至派出所報案，沒想到卻是派出所先找到司機。

經聯繫，張姓留學生不到1小時領回遺失皮包，警方不忘叮嚀張貴重財物要妥善保管，失而復得的張頻頻向警方點頭感謝。