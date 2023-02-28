賓士車高速撞擊翻覆水溝 2男救出無呼吸車內有酒味

1輛白色賓士車今凌晨高速駛經台鐵台南善化一處平交道附近路口時，車子高速飛越稻田撞及水泥護欄翻覆水溝，警消趕至將已ohca (到院前心跳停止) 駕駛及乘客救出送醫急救中，車內聞有酒味，詳細肇事原因警調查中。

台南市消防局今天凌晨0時21分獲報，近台鐵台南善化小新營平交道旁排水溝，有輛白色賓士車不明原因翻覆，消防局緊急調派善化、南科3輛消防車及2輛救護車趕至，警消趕抵發現車內2人意識模糊均呈現ohca 。

消防隊員動用破壞器材將受困兩人救出，緊急送往麻豆新樓及市立安南醫院持續急救中。

警方漏夜勘查，研判賓士車原由北往南行駛，來到現場市道130線丁字路口，疑路況不熟且高速行駛，車子未順勢轉彎高速飛越前方約10多公尺稻田，車子失控後先撞到排水溝的水泥護欄再翻覆排水溝中。

警消也在車內聞到酒味，初步調查，2名男子都約30多歲，為外地人，詳細身分待查，是否肇因路況不熟悉或酒駕，警持續釐清中。

現場排水溝水泥護欄有明顯白色撞擊痕跡。記者謝進盛／攝影 台南善化今凌晨傳出賓士車高速翻覆排水溝，車頭全毀難辨，車內2人ohca送醫急救中，拖吊車作業中準備將車子吊離。記者謝進盛／攝影 台南善化今凌晨傳出賓士車高速翻覆排水溝，車頭全毀難辨，車內2人ohca送醫急救中。記者謝進盛／攝影

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