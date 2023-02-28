舉槳送別陳俞安 陳母籲悲劇別再發生

28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友和龍舟學生列陣舉槳送別最後一程，場面哀戚。記者曾增勳／攝影 廿八歲龍舟國手陳俞安本月十六日騎機車撞上施工圍籬墜落十四公尺深坑洞身亡，昨天舉辦告別式，全國多個龍舟協會、戰友和學生列陣舉槳送別，陳俞安母親悲痛落淚，呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再害無辜人犧牲。

桃園地檢署表示，全案因家屬提告，對現場警示燈等安全維護設備有疑義，檢方訊問黃姓工地負責人後先以七萬元交保，是否疏失還要調查。陳男死因則待法醫研究所解剖報告。

陳俞安喜愛輕艇龍舟，二○一八年亞運輕艇龍舟項目勇獲二金一銀；他本月十六日清晨五時出門準備義務指導二支龍舟隊，騎機車行經桃園市國際路二段、文中路口，墜落十四公尺施工坑洞內，數小時後才被發現，不治身亡。

家屬昨天上午舉辦告別式，許多龍舟、輕艇戰友和陳指導的龍舟學生，攜帶划槳到靈前哀悼送別，全國龍舟協會及各地多個龍舟協會代表也到場致哀，很多人不捨，低頭拭淚。

陳母說，兒子的功課已完成，她會放手讓兒子走，希望兒子在天上當個快樂天使。公共工程意外，希望兒子是最後一人，不要再有第二人，小孩都是父母身上一塊肉，不是每個父母都能放得下，希望不要再有類似情形發生，不要再傷任何一個父母的心。

她表示，如果一開始做好防護措施，就不會有人犧牲，不會有這麼多人傷心；呼籲政府一定要監督到底，公共工程防護一定要做好、做完整。