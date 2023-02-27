忙翻！消防員殉職後雜草、公墓火警仍燒不停 屏縣今接獲37件

228連假不平靜，現又正值客家庄掃墓時節，屏東縣消防局這幾天忙翻了，今天光是接獲雜草、公墓火警報案，統計至今晚間8點高達37件，228連假三天累計70件，消防隊忙著打「草仔火」累翻了。

屏東縣消防局第四大隊蕭姓隊員昨支援恆春的公墓火警勤務，遭消防車壓重傷不治，引發各界重視。縣長周春米提醒民眾，尊重大家慎終追遠掃墓，但是社會安全人人有責，將全力要求公墓管理等相關單位確實巡查，不要再有公墓燒雜草引起火勢燎原的行為，雜草火警引發火警將依放火罪嚴辦。