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忙翻！消防員殉職後雜草、公墓火警仍燒不停 屏縣今接獲37件
228連假不平靜，現又正值客家庄掃墓時節，屏東縣消防局這幾天忙翻了，今天光是接獲雜草、公墓火警報案，統計至今晚間8點高達37件，228連假三天累計70件，消防隊忙著打「草仔火」累翻了。
屏東縣消防局第四大隊蕭姓隊員昨支援恆春的公墓火警勤務，遭消防車壓重傷不治，引發各界重視。縣長周春米提醒民眾，尊重大家慎終追遠掃墓，但是社會安全人人有責，將全力要求公墓管理等相關單位確實巡查，不要再有公墓燒雜草引起火勢燎原的行為，雜草火警引發火警將依放火罪嚴辦。
未料，今天雜草、公墓火警仍頻繁，消防局統計至今晚間8點，已接獲37件雜草公墓火警。屏東縣萬丹鄉萬大橋右側河床雜草火警，今上午10點接獲報案後，趕赴現場處理，中間火勢一度熄滅，未料晚間6點多又復燃，熊熊火光，高屏兩地都可看見，現場消防人車無法到達，派人警戒中，並請七河局調派怪手前往開闢防火巷。
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