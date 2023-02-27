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影／九份民宅火警 屋主疑燃燒廢棄木材失控釀禍

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，撲滅火勢，沒有人員傷亡。警、消初步調查，莊姓屋主在空屋內燃燒廢棄木材釀災，莊男及時逃離火場。詳細起火原因待火災鑑識中心研判。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點35分接獲報案，九份輕便路有戶平房起火燃燒，出動第6大隊、瑞芳中隊和秀峰、瑞芳、瑞亭、九份、雙溪、汐止分隊，共19車50人前往搶救。

消防人員趕到現場後，佈設水線灌救，7點5分控制火勢，7點10分撲滅火舌後處理殘火，確認無人受困火場。

新北市消防第6大隊長莊渝淵表示，家中裝置住宅用火災警報器，火災發生前偵測到濃煙，即會發出警報聲響提醒人員採取避難逃生行動，減少火災傷亡。遇到火災，應謹記「小火快逃」、「濃煙關門」才是保命之道。

新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區九份輕便路今晚發生民宅火警，消防人員獲報前往灌救，沒有人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

火災 瑞芳

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