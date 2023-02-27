與菜車對撞瞬間影片曝光 台9線肇事車變廢鐵2死2傷

台東張姓男子今天下午駕駛自小客車載詹姓友人，行經台九線北上台東卑南煙草間路段，疑越線超車閃避不及，撞上對向楊姓母女駕乘的高麗菜小貨車，自小客全毀，張、詹二人送醫後都宣告不治，楊姓母女送醫後暫無生命危險，事故確切原因仍待警方調查。

從被撞小貨車後方的行車記錄器，剛好拍到小貨車被撞瞬間，張男車輛疑在該路段越線超車後，有意拉回車道，卻造成車輛失控打橫滑行，副駕直接撞上菜車、強烈碰撞後，自小客滑至路邊水溝，菜車則是被撞彈後旋轉180度才停，車後高麗菜瞬間甩出。

警方調查，37張姓男子駕車載30詹男，從台東市走台九線北上，下午約2時許行經卑南鄉煙草間路段，越線駛入對向車道，撞上40歲楊女載楊姓女兒（16歲）駕乘的小貨車。二車強烈撞擊後，車頭全毁、嚴重變形，拋轉180度、卡在南下路段水溝旁。

警消獲報到場時，車上4人都受困變形車體內，自小客車張詹二人都無意識，詹男更因強烈撞擊，肢體多處斷裂、嚴重出血，救援人員將二救出送醫前，都已無呼吸心跳，經院方急救後宣告不治。