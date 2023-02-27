國三龍井段連二日被濃煙遮蔽 消防員說和此事有關
台中市龍井區昨天、今天分別都發生墓區的雜草火警，濃煙並波及國道三號龍井段交通，影響行車視線，消防人員為了滅火疲於奔命，研判這和清明節快到，民眾提前掃墓有關，呼籲民眾掃幕時應該特別警覺，一定要把火完全熄滅再走。
消防人員指出，每年清明前的周六日和假日，墓區的雜草火警就特別多，像昨天是龍井第四公墓火警，今天是第五公墓火警，因兩地都離國道三號很近，因此火勢一起，就波及國道行車。
因為墓區遼闊，火災發生時很多地方水線拉不到，消防人員得揹著水去救災，像這兩天都是自上午即進入墓區，一直救災至晚間，實在非常辛苦。
龍井消防分隊長王文暉說，這個時節草乾、風大，只要有小小的火苗就會讓火勢蔓延，因此希望民眾「掃幕不燒墓」他們會在墓區入口放置金紙回收桶，讓民眾在祭拜完之後，把金紙投入，會有人代燒。另也希望民眾若要燒金紙，也可自帶水源，確定火勢已滅再離開。
他希望民眾掃墓應不任意燒雜草，以免飛火延燒；不隨意丟煙蒂，避免造成林野墓地火災；不讓冥紙飛揚，以免冥紙飛揚造成災害，以及不放爆竹煙火。
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