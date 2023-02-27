台中火燒車哥哥酒駕落跑 留身障弟在場看車燒成廢鐵

台中洪姓男子今開車載弟弟釣魚回程途中車子起火，但因兄弟兩人都有喝啤酒，洪一時害怕被發現竟將有身障的弟弟抱下車後就逃逸，任憑車輛起火燒成廢鐵，警消獲報到場撲滅，調閱監視器約1個小時找到洪，其酒測值每公升0.24毫克，回推駕駛時應逾0.25門檻，依公共危險罪嫌送辦。

台中市消防局今下午4點15分獲報，南屯區向上路、精科五路有汽車火警，出動南屯、春社分隊到場搶救，現場無人受傷受困，但小客車已經全面燃燒，4點34分撲滅初步研判引擎室起火，造成車輛全毀。

台中第4分局春社派出所員警到場時，發現車內無人但有名身障男子獨自坐在路邊，經詢問他表示當時哥哥載他到台中港釣魚，回程經過向上路時就聞到車子傳出燒焦味，停下車才發現引擎冒煙竄火，哥哥先將他抱下車後就徒步離去，車子最終遭火吞噬燒成廢鐵。

警方調閱監視器掌握洪男（65歲）身分，大約在傍晚5點30分在向上路一處籃球場旁找到洪男，經酒測達0.24，洪坦承開車前和弟弟都有喝啤酒，當下一時害怕被抓才會棄車逃逸。

警方認為，洪男駕車途中發生火燒車事故，酒測值雖0.24未達0.25門檻，但距離其棄車逃逸已有一段時間，經回推可估計有超過0.25，仍依公共危險罪嫌將他送辦。