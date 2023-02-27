新北土城、汐止警推反詐騙 走訪承天禪寺等廟「講課」

新北市土城警方積極宣導反詐騙，跟轄內著名寺廟「承天禪寺」合作，利用住持法師在講晚課前，警方現身教導民眾識詐觀念，參與人數破百人，反應熱烈。

土城警方表示，為了讓轄內民眾普遍識詐，趁228連假期間，今天下午由分局長謝龍富率隊，拜訪轄內宗教著名景點承天禪寺住持—道等法師和慈法禪寺住持—淨耀法師，希望結合民間宗教力量，把識詐宣導廣為宣傳、深植人心。

分局長謝龍富在跟住持溝通後，法師對詐騙深有感觸，希望支持警方識詐宣導，遂在「晚課」活動前，讓警方現身成老師宣導，現場上百名信眾反應熱絡。

此外，新北市汐止警方也把握228連假，2天內走訪轄內龍泉宮、添福宮及玉鼎福餐廳等人潮眾多場所，利用餐敘、遶境活動，做詐騙預防宣導。