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新北土城、汐止警推反詐騙 走訪承天禪寺等廟「講課」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市土城警方積極宣導反詐騙，跟轄內著名寺廟「承天禪寺」合作，利用住持法師在講晚課前，警方現身教導民眾識詐觀念，參與人數破百人，反應熱烈。

土城警方表示，為了讓轄內民眾普遍識詐，趁228連假期間，今天下午由分局長謝龍富率隊，拜訪轄內宗教著名景點承天禪寺住持—道等法師和慈法禪寺住持—淨耀法師，希望結合民間宗教力量，把識詐宣導廣為宣傳、深植人心。

分局長謝龍富在跟住持溝通後，法師對詐騙深有感觸，希望支持警方識詐宣導，遂在「晚課」活動前，讓警方現身成老師宣導，現場上百名信眾反應熱絡。

此外，新北市汐止警方也把握228連假，2天內走訪轄內龍泉宮、添福宮及玉鼎福餐廳等人潮眾多場所，利用餐敘、遶境活動，做詐騙預防宣導。

汐止警分局偵查隊長廖國安，分享5種常見詐騙手法，包括假投資、假交友、假網拍、分期付款和猜猜我是誰，透過深入講解詐騙集團的手段和話術，使民眾能夠更清楚理解詐騙集團的常見手段，期望減少被害人。

汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
土城警方跟轄內寺廟合作，宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝
汐止警方走入轄內宮廟、餐廳，現身講解常見的5種詐騙行為。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 法師

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