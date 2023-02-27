從早燒到晚！高屏溪河道雜草火警 大火直竄天際

從早燒到晚！屏東縣萬丹鄉右側河堤高屏溪河道，今天上午10點05分接獲雜草火警，現場火勢一度控制熄滅，未料今天晚間6點多，火勢又復燃，火勢直衝天際，消防人員疲於奔命到現場警戒，由於現場高低落差大，不易接近火點，現在設法處理中。

屏東縣消防局第二大隊指出，今天上午10點多接獲報案，在高屏溪河道有雜草火警，白天附近萬大橋周邊行經車輛都發現濃煙，現場火勢一度熄滅，未料晚間6點多火勢又串出，熊熊火光，高雄、屏東兩地民眾，往返車輛看得到。

現場消防人員說，現場雜草火警，火點零星飄散，已請七河局派怪手到場，但因為地形限制，路很小條，車子無法抵達，加上地面高低落差大，光是人要靠近火點就不容易，還在設法處理。