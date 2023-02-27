才剛新婚3個月 屏東縣消防員處理雜草火警意外殉職

清明時節將近，不少民眾慎終追遠南下掃墓，但焚燒金紙、燃燒雜草等行為，造成屏東縣內25、26日僅2天墓地火警多達33件，更釀成一名消防隊員身亡的憾事。

第四大隊安檢員蕭翰隆昨日處理雜草火警時，遭重達6噸的水箱車壓傷因公殉職，才剛新婚3個月，沒想到遭遇意外，家屬悲痛盼外界不要打擾。

據了解，38歲蕭翰隆是屏東人，自民國101年通過消防特考，103年分發到台中，107年調至恆春消防分隊服務，今年1月轉調第四大隊任職安檢人員，主要職務內容為消防相關安全檢查，除內勤文書處理，也要協助外勤打火，平時工作積極認真，耐心細心，深得夥伴信任，一同打拚的隊員聽聞噩耗，不少人今仍紅著眼眶。

「不曉得怎麼會這麼嚴重，怎麼一個孩子就沒了」，昨日在現場協助CPR的張姓農民表示，事發當下蕭員意識仍清楚，聽聞消息令他不勝唏噓。