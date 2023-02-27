澎湖200年老廟神桌遭竊調包 鄉親驚覺古物流落台灣本島

澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，廟裡的一張蟒龍桌傳出流落台灣本島，近日一間臉書古物粉絲頁分享蟒龍桌照片，西嶼鄉親才驚覺蟒龍桌疑似遭人以「狸貓換太子」手法調包，今白沙警分局獲報後，已組成專案小組全力追查中。

臉書粉絲頁「五先擔本舖」日前分享一則貼文，「修復是一件極艱難的過程，去漆拆卸支骨榫卯固定，參考當代原稿修復，保留原有花磚，都是細節，接下來要找的木工、雕工都是要到位的頂尖老匠師，回復到原來的樣貌不是輕而易舉，這是工藝不是學術，顯現是成果，是原貌，是真實，這才是真正保留文物，傳承下一世代」，文末還標註「本店典藏精品，蟒龍桌」。

由於貼文附上一張蟒龍桌照片，雕工極細，有西嶼鄉合界村見到貼文，經過比對雕工後，懷疑是威揚宮裡擁有百年歷史的神桌，今該廟主委經過其他鄉親告知，前往廟宇確認，發現原本手工雕刻的蟒龍案桌確實被調包，急忙到白沙分局竹灣派出所報案。

傳承近百年的神桌，遭人以「貍貓換太子」手法調包，最後疑似流落到台灣本島，白沙警分局獲報後，已組成專案小組調查。該篇貼文事後也立即刪除，僅有網友截圖分享在「西嶼．咱ㄟ厝-資訊交流網」臉書社團。

據了解，分享蟒龍桌的古物粉絲頁，設址在高雄，白沙警分局已派員展開調查，鎖定相關嫌疑人，通知到案說明，以求儘早還給廟宇信眾們一個公道。