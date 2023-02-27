男在高架匝道停車未熄火 疑墜中山高車道當場死亡
29歲馮姓男子今天開車，從國道1號北上接萬瑞快速道路後，疑把車停在高架匝道並下車，從護欄墜落，掉在中山高南下外側路肩，當場死亡。國道警察獲報封鎖現場調查，報請檢察官相驗死因，調查案發經過。
國道公路警察局第1警察大隊今天清晨5點接獲報案，國道1號南下指標5公里處外側路肩，有名男子躺臥在地面。基隆市消防局也接獲報案，派員前往救護，發現男子明顯死亡，未送醫。
警方依據現場狀況，研判男子是從國道上方的匝道墜落，前往匝道看到馮男的轎車，停在國道1號北上接萬瑞快速道路匝道路旁，汽車未熄火，引擎仍在啟動。馮男為何把車停在匝道路旁，以及未何從匝道墜落到國道1號車道，待檢警進一步調查釐清。
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