快訊

大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

男在高架匝道停車未熄火 疑墜中山高車道當場死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

29歲馮姓男子今天開車，從國道1號北上接萬瑞快速道路後，疑把車停在高架匝道並下車，從護欄墜落，掉在中山高南下外側路肩，當場死亡。國道警察獲報封鎖現場調查，報請檢察官相驗死因，調查案發經過。

國道公路警察局第1警察大隊今天清晨5點接獲報案，國道1號南下指標5公里處外側路肩，有名男子躺臥在地面。基隆市消防局也接獲報案，派員前往救護，發現男子明顯死亡，未送醫。

警方依據現場狀況，研判男子是從國道上方的匝道墜落，前往匝道看到馮男的轎車，停在國道1號北上接萬瑞快速道路匝道路旁，汽車未熄火，引擎仍在啟動。馮男為何把車停在匝道路旁，以及未何從匝道墜落到國道1號車道，待檢警進一步調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡；馮的轎車停在匝道，並未熄火。記者邱瑞杰／翻攝
馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡；馮的轎車停在匝道，並未熄火。記者邱瑞杰／翻攝
馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡；馮的轎車停在匝道，並未熄火。記者邱瑞杰／翻攝
馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡；馮的轎車停在匝道，並未熄火。記者邱瑞杰／翻攝
馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡。記者邱瑞杰／翻攝
馮男疑從國道1號北上接萬瑞快速道路匝道護欄墜落，掉落在中山高南下外側路肩，當場死亡。記者邱瑞杰／翻攝

國道 警察 基隆

延伸閱讀

國道1號今晨連環車禍 女駕駛連處理事故拖吊車都撞

往返台中山城、屯區免塞撇步 走國4豐潭+App看即時路況

台61竹南段水泥工自撞飛落護欄外 頭顱重創當場死亡

太保市青農溫室高架栽種30多種「不一般的草莓」 獲選百大青農

相關新聞

五股新興堂香舖大爆炸4死38傷 桃園市消防局確定要連帶賠償1077萬元

桃園萬達煙火公司12年前因爆炸被廢止爆竹煙火製造許可證書，負責人鄭禮廷為減少損失，將專業煙火賣給新興堂香鋪老闆陳邱隆，未...

影／4人登山團1人失蹤 空勤直升機降落時聽到他呼救聲

有一支4人登山團今天在台中市和平山區，其中一人失蹤，團員急報案，台中市消防局申請直升機搜救，當直升機降落時聽到男子呼救聲...

老廟百年神桌被掉包 疑失竊已3年

澎湖縣西嶼鄉合界村威揚宮內一張百年歷史的蟒龍桌，疑遭人掉包後流入台灣，鄉親日前在粉絲專業貼文發現它出現在高雄，報警比對雕...

濃煙密布！國3南下128公里油罐車火燒車 司機逃出、車道全線封閉

國3南下128公里，位在苗栗縣西湖路段，今天下午2點左右，發生一起油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈、黑色濃煙密布，肇事駕駛...

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺命危

高雄橋頭區新南一街工地處，今天中午發生工人傷害糾紛，51歲柯姓男子與另2名同事發生爭執，柯男突然持刀攻擊對方，卻反遭奪刀...

搶救公墓火警 消防員遭車壓死

屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆26日中午支援恆春鎮水泉18公墓附近雜草火警，駕駛小型水箱車抵達停妥後下車放置輪檔，水箱車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦