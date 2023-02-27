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染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星撇婚變近況意外曝光

新北警察防詐總動員 龍蝦美女陪刑警、蓮霧伴警花開直播

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

貫徹政府擴大防阻詐騙政策，新北市各警察分局利用228連假大舉動員，不僅深入風景區人潮宣導，並善用在地資源，譬如新莊便將警政署長宣講影片秀上世界棒球經典賽的中華隊暖身賽球場大螢幕，蘆洲則置入海鮮和水果銷售直播間，創意十足。

新北各警察分局這波連續假期可說是卯足全勁，不僅帶著波麗士大頭娃娃到大賣場、捷運站、觀光景區、甚至廟會繞境活動親近人潮，林口警分局甚至派員衝上銀髮族進香團的遊覽車，因為年長者也是詐騙集團鎖定的主要目標之一。

新莊警分局搭上世界棒球經典賽熱潮，動員大頭娃娃和重型機車在新莊棒球場外和球迷互動，還協調用場內超大螢幕播放警政署長黃明昭的宣講影片。

蘆洲警分局巧妙置入擁有超過14萬粉絲的海鮮銷售直播間，由偵查隊長郭懷澤搭配美女主播開講，還有防詐常識有獎徵答。刑警在龍蝦面前宣講、美女在警察身邊直播，都是第一次嘗試，笑稱和漁貨一樣都很新鮮。

延平派出所還安排經常上新聞的警花謝欣宜，到水果銷售直播間，吸引700則留言，粉絲除了回答防詐常識，也有不少人看錯重點頻誇女警漂亮，5小時內將近800次觀看重播。

警方指出，全民識詐、反詐、打詐為當前治安重點，民眾若接到可疑電話和通訊軟體留言，皆可撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過165全民防騙網查看闢謠專區。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤（中）到海鮮銷售直播間，在龍蝦、帝王蟹前，由美女主播陪同宣導防組詐騙。圖／警方提供
蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤（中）到海鮮銷售直播間，在龍蝦、帝王蟹前，由美女主播陪同宣導防組詐騙。圖／警方提供
林口警分局安排大頭娃娃到大賣場宣導預防詐騙，小朋友穿上刑警背心，就像長袍馬褂。圖／警方提供
林口警分局安排大頭娃娃到大賣場宣導預防詐騙，小朋友穿上刑警背心，就像長袍馬褂。圖／警方提供
蘆洲警分局延平派出所警花謝欣宜，在水果銷售直播間宣導預防詐騙，不少粉絲看錯重點頻誇女警漂亮。圖／翻攝臉書
蘆洲警分局延平派出所警花謝欣宜，在水果銷售直播間宣導預防詐騙，不少粉絲看錯重點頻誇女警漂亮。圖／翻攝臉書
蘆洲警分局延平派出所警花謝欣宜，在水果銷售直播間宣導預防詐騙，不少粉絲看錯重點頻誇女警漂亮。圖／翻攝臉書
蘆洲警分局延平派出所警花謝欣宜，在水果銷售直播間宣導預防詐騙，不少粉絲看錯重點頻誇女警漂亮。圖／翻攝臉書
新莊警分局搭上世界棒球經典賽熱潮，在中華隊暖身賽球場超大螢幕，播放警政署長黃明昭的防詐騙宣講影片。圖／警方提供
新莊警分局搭上世界棒球經典賽熱潮，在中華隊暖身賽球場超大螢幕，播放警政署長黃明昭的防詐騙宣講影片。圖／警方提供
林口警分局派員登上銀髮族進香團的遊覽車，向長輩宣導預防詐騙。圖／警方提供
林口警分局派員登上銀髮族進香團的遊覽車，向長輩宣導預防詐騙。圖／警方提供
淡水警分局在捷運站和遊客互動宣導防阻詐騙。圖／警方提供
淡水警分局在捷運站和遊客互動宣導防阻詐騙。圖／警方提供
新莊警分局出動大頭娃娃和重機，在新莊棒球場外宣導防阻詐騙。圖／警方提供
新莊警分局出動大頭娃娃和重機，在新莊棒球場外宣導防阻詐騙。圖／警方提供
蘆洲警分局到廟會繞境活動宣導預防詐騙。圖／警方提供
蘆洲警分局到廟會繞境活動宣導預防詐騙。圖／警方提供

直播 詐騙集團

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