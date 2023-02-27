新北警察防詐總動員 龍蝦美女陪刑警、蓮霧伴警花開直播

貫徹政府擴大防阻詐騙政策，新北市各警察分局利用228連假大舉動員，不僅深入風景區人潮宣導，並善用在地資源，譬如新莊便將警政署長宣講影片秀上世界棒球經典賽的中華隊暖身賽球場大螢幕，蘆洲則置入海鮮和水果銷售直播間，創意十足。

新北各警察分局這波連續假期可說是卯足全勁，不僅帶著波麗士大頭娃娃到大賣場、捷運站、觀光景區、甚至廟會繞境活動親近人潮，林口警分局甚至派員衝上銀髮族進香團的遊覽車，因為年長者也是詐騙集團鎖定的主要目標之一。

新莊警分局搭上世界棒球經典賽熱潮，動員大頭娃娃和重型機車在新莊棒球場外和球迷互動，還協調用場內超大螢幕播放警政署長黃明昭的宣講影片。

蘆洲警分局巧妙置入擁有超過14萬粉絲的海鮮銷售直播間，由偵查隊長郭懷澤搭配美女主播開講，還有防詐常識有獎徵答。刑警在龍蝦面前宣講、美女在警察身邊直播，都是第一次嘗試，笑稱和漁貨一樣都很新鮮。

延平派出所還安排經常上新聞的警花謝欣宜，到水果銷售直播間，吸引700則留言，粉絲除了回答防詐常識，也有不少人看錯重點頻誇女警漂亮，5小時內將近800次觀看重播。