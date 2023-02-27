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萬能鑰匙？ 台南男入侵對門女房客香閨判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子原承租台南新市區出租套房，發現房東提供的鑰匙竟可開啟對面套房門鎖，去年9月8日深夜他侵入對面上鎖房間，女房客發現嚇得驚聲尖叫，他立刻跑回自己房內躲藏，女房客報警後他坦承犯行，台南地院認他犯侵入住宅罪處拘役50日。

檢警調查，王因發現房東提供的該出租套房511室鑰匙，竟可開啟對門即同樓層512室房間門鎖，去年9月8日深夜，擅自以511室鑰匙開啟512室上鎖房門，走入該512室房間內。而他侵入後剛好被屋內的陳姓女房客發覺，隨即尖叫呼喊，王立刻跑回自己房間。陳女報警後，經警調閱監視器，找到王男。

台南地院當庭放該監視器畫面，發現王確實於當晚11時52分自其房間往陳女房間方向走去，又於0時37分自告訴人房間方向奔回自己房間。而該畫面顯示王急促跑回情形，實與陳女指述她發現王侵入後隨即大叫而王跑回的畫面相符，足見王確實在上述時間，無故侵入陳女居住的512室無誤，事證明確。

王坦承犯行，雖他自述多次進入陳女房門，惟未有確切日期時間，經警方向房東詢問，監視器畫面已覆蓋無法提供，僅9月8日當天確認侵入其住處。同時，他與律師提出相關就醫證明，供稱因受家人死亡一事影響情緒而犯下此案。

台南地院當庭放該監視器畫面，與陳女指述她發現王男侵入房間後隨即大叫，而王男跑回房內的畫面相符，認事證明確，認他犯侵入住宅罪處拘役50日。圖／本報資料照
台南地院當庭放該監視器畫面，與陳女指述她發現王男侵入房間後隨即大叫，而王男跑回房內的畫面相符，認事證明確，認他犯侵入住宅罪處拘役50日。圖／本報資料照

房間 鑰匙 監視器

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