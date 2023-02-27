影／台9線轎車疑越線超車撞菜車…駕駛乘客雙亡 菜車2送醫

張姓男子駕駛小客車載友人，今下午2時許北上行經台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，疑越線超車時閃避不及，撞上楊女駕駛南下的高麗菜小貨車，自小客全毀，張男及詹姓乘客送醫後都宣告不治，菜車2女子送醫急救中，事故確切原因仍待警方調查。

台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，今天下午約2時50分發生自小客車與載菜小貨車禍，2車卡在南下路段，小貨車上高麗菜散落滿地，自小客車車頭全毁、嚴重變形，2車4人都受困變形車體內，自小客車年約40歲張姓駕駛及詹姓乘客都無意識，消防員破壞車體救出送醫時、兩人都已失去呼吸心跳。

小貨車駕駛楊女及楊姓乘客，也受困在變形車體內無法動彈，2人意識清楚，消防員破壞車體後將2人救出，2女身上有多處挫傷，楊姓駕駛雙腳骨折，送醫急救中。

在車禍前方路段居民表示，車禍發生前家中監視器，曾拍到黑色自小客車北上時、一路越線超車，研判是超車過程撞上南下的小貨車，才造成這起嚴重車禍。