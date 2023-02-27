快訊

影／台9線轎車疑越線超車撞菜車…駕駛乘客雙亡 菜車2送醫

台南學甲88槍擊案槍手 台南地院裁押禁見

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到「血流不止」 頭部致命傷曝光

影／台9線轎車疑越線超車撞菜車…駕駛乘客雙亡 菜車2送醫

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

張姓男子駕駛小客車載友人，今下午2時許北上行經台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，疑越線超車時閃避不及，撞上楊女駕駛南下的高麗菜小貨車，自小客全毀，張男及詹姓乘客送醫後都宣告不治，菜車2女子送醫急救中，事故確切原因仍待警方調查。

台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，今天下午約2時50分發生自小客車與載菜小貨車禍，2車卡在南下路段，小貨車上高麗菜散落滿地，自小客車車頭全毁、嚴重變形，2車4人都受困變形車體內，自小客車年約40歲張姓駕駛及詹姓乘客都無意識，消防員破壞車體救出送醫時、兩人都已失去呼吸心跳。

小貨車駕駛楊女及楊姓乘客，也受困在變形車體內無法動彈，2人意識清楚，消防員破壞車體後將2人救出，2女身上有多處挫傷，楊姓駕駛雙腳骨折，送醫急救中。

在車禍前方路段居民表示，車禍發生前家中監視器，曾拍到黑色自小客車北上時、一路越線超車，研判是超車過程撞上南下的小貨車，才造成這起嚴重車禍。

警方表示，該路段沒有監視器，現場未找到目擊者，加上兩車4人都重傷送醫急救，目前僅知道自小客在前方路段曾越線，研判可能因此發生車禍，但詳細事故原因仍待調查。

自小客、小貨車撞擊後，兩車都嚴重變形。記者卜敏正／攝影
自小客、小貨車撞擊後，兩車都嚴重變形。記者卜敏正／攝影
張男駕駛小客車載友人，疑越線超車時閃避不及，撞上楊女駕駛的小貨車，兩車都撞成廢鐵。記者卜敏正／攝影
張男駕駛小客車載友人，疑越線超車時閃避不及，撞上楊女駕駛的小貨車，兩車都撞成廢鐵。記者卜敏正／攝影
救援人員破壞車體將受困人員救出。記者卜敏正／攝影
救援人員破壞車體將受困人員救出。記者卜敏正／攝影
小貨車車禍後、車上的高麗菜散落一地。記者卜敏正／攝影
小貨車車禍後、車上的高麗菜散落一地。記者卜敏正／攝影

車禍 台東

延伸閱讀

菜車與自小客台9線相撞…4人受困救出 其中2男無生命跡象

相關新聞

濃煙密布！國3南下128公里油罐車火燒車 司機逃出、車道全線封閉

國3南下128公里，位在苗栗縣西湖路段，今天下午2點左右，發生一起油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈、黑色濃煙密布，肇事駕駛...

林襄蝦皮賣瘦身產品恐觸法！北市衛生局獲報已啟動調查 最重可罰400萬

樂天啦啦隊女神林襄遭爆，在蝦皮賣場販售「一般食品」，標榜有瘦身療效恐有觸法之虞。台北市衛生局上周接獲檢舉，已錄案啟動行政...

影／台9線轎車疑越線超車撞菜車…駕駛乘客雙亡 菜車2送醫

張姓男子駕駛小客車載友人，今下午2時許北上行經台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，疑越線超車時閃避不及，撞上楊女駕駛南下的高麗...

自撞付不出修車費…假車禍詐保30萬 車主、車行等5人全遭逮

陳姓男子駕車自撞，欲詐領保險金，與顏姓修車廠老闆合作，找來江姓賓士車主對撞汽車，完成事故報案後，由高姓、葉姓拖吊車司機拖...

蘇花匯德隧道5車追撞回堵8公里 暫採單線雙向通行

今天是228連假第三天，公路總局預估，今天午後蘇花路廊崇德地區將出現北上車潮。但在下午1時許，蘇花公路161公里處匯德隧...

菜車與自小客台9線相撞…4人受困救出 其中2男無生命跡象

台東縣台九線卑南鄉煙草間路段，今天下午2時許發生一起高麗菜貨車與轎車撞擊車禍，造成至少4人受困車內輕重傷，其中轎車駕駛男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦