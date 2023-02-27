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自撞付不出修車費…假車禍詐保30萬 車主、車行等5人全遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子駕車自撞，欲詐領保險金，與顏姓修車廠老闆合作，找來江姓賓士車主對撞汽車，完成事故報案後，由高姓、葉姓拖吊車司機拖走汽車，保險公司承辦人清查，發現事故地點非常空曠，兩車對撞非常可疑，報警處理，台北市警方介入後逮回陳等5人，依法送辦。

警方調查，台北市大安分局去年底接獲保險公司報案，指有民眾涉嫌詐保，員警介入偵辦，發現30歲陳男駕駛一輛福斯汽車，因不慎自撞後，無力負擔高額修車費，聽從新北市板橋區一間修車廠老闆47歲顏姓男子建言，聯手詐領30多萬元保險金。

顏男找來一輛無法駕駛的賓士車，與38歲江姓車主談妥後，讓拖吊車司機51歲葉姓男子、53歲高姓男子將2輛故障汽車拖至新北平溪野人谷，在四下無人的空曠處讓兩車對撞，製造車禍事故現場，陳男、江男報警處理，完成報案後，拖吊車再將兩車拖回，最後向保險公司申請理賠。

保險業務承辦人獲悉後清查事故現場，發現「這裡那麼空曠，你們是怎麼撞到的？」，頓感可疑，報警處理；警方循線調查發現陳等5人涉嫌詐保，今年2月23日持票上門逮人，陳等5人坦承犯行，警詢後依加重詐欺、使公務員登載不實等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後令車行老闆、2名車主5萬元交保，2名拖吊車司機3萬元交保。

警方表示，為維護金融保險市場穩定，避免不肖分子詐領保險金，警方將持續追查不法，呼籲民眾切勿心存僥倖，貪圖保險金，謊報詐保，將面臨詐欺、偽造文書等刑責。

陳男與車廠老闆、拖吊車司機等人合作詐保。記者李隆揆／翻攝
陳男與車廠老闆、拖吊車司機等人合作詐保。記者李隆揆／翻攝
陳男與車廠老闆、拖吊車司機等人合作詐保。記者李隆揆／翻攝
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保險 詐欺

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