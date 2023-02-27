高雄男買iPhone「拿給店外老婆看」逃逸 店員追上疑被亮槍

高雄一名身穿短袖黑上衣的男子，昨天凌晨0時許現身六合一路一家通訊行，假裝要購買手機，等店員拿出高檔手機後，該名男子卻扯要拿給店外的老婆看，店員察覺不對勁追出去，男子卻疑似亮槍恐嚇，警方獲報後調閱監視器，已鎖定對象查緝中。

警方調查，該名男子昨天到場後，佯稱要為老婆挑選手機，等店員拿出市價約2萬元的iPhone12 Pro手機後，藉故跟通訊行員工裝熟，等對方卸下戒心後，再謊稱要拿給在店外的老婆確認。

還沒等店員反應過來，該名男子問完「確定沒問題？」、「確哦？」隨即轉頭開門離去，店員追出後，男子還疑似亮出瓦斯槍恫嚇，之後跳上一輛計程車逃逸。