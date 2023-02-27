燒雜草引火放火罪嚴辦 律師：致生公共危險最重處7年徒刑
屏東縣消防局第四大隊員蕭翰隆昨支援恆春公墓火警時，遭總重達6噸水箱車壓重傷不治，近期屏東縣雜草、公墓火警頻傳，縣長周春米說，嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警，以「放火罪」嚴辦。律師李奇芳表示，根據刑法第175條規定，放火燒毀致生公共危險者，最重可處1年以上7年以下有期徒刑。
律師李奇芳說，刑法第175條規定，放火燒燬前二條以外之他人所有物，致生公共危險者，處一年以上七年以下有期徒刑。放火燒燬前二條以外之自己所有物，致生公共危險者，處三年以下有期徒刑。失火燒燬前二條以外之物，致生公共危險者，處拘役或九千元以下罰金。
李奇芳說，焚燒雜草的行為，最重可處七年以下有期徒刑，但還是要視延燒情形而定。根據現行實務見解，「致生公共危險」，指放火燃燒情形，依一般日常生活經驗判斷，若火勢蔓延擴大未經及時撲滅，確有繼續延燒至周邊的危險性，危及不特定人或多數人生命、身體及財產安全，當屬已致生公共危險，不以確實燒到為必要。
屏東縣府民政處指出，清明節將至，縣政府呼籲注意掃墓安全，督促轄內各鄉鎮市公所加強公墓巡查，負起公墓管理責任，防止掃墓民眾燃燒冥紙燃放爆竹致發生火災，勿因救火危及消防員生命安全的憾事發生。即日起，消防局若接獲公墓內火警通報，即通知警察單位查辦，若確有焚燒行為，將以放火罪追訴。
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