蘇花匯德隧道5車追撞回堵8公里 暫採單線雙向通行

今天是228連假第三天，公路總局預估，今天午後蘇花路廊崇德地區將出現北上車潮。但在下午1時許，蘇花公路161公里處匯德隧道內，發生5輛汽機車追撞擦撞意外，一度造成雙向交通阻斷，北上車流從匯德隧道回堵8公里到太魯閣大橋，經過警消現場排除，已在稍早搶通，暫採單線雙向通行。

四工處交控中心指出，依據過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，整日北上車流量將近1萬5000輛。沒想到在車潮眾多的情形下，匯德隧道發生追撞事故，花蓮北上車道車潮已從匯德隧道排到太魯閣大橋，現場車輛塞在蘇花路廊上約1小時，讓許多用路人倍感無奈。

警方表示，今天中午過後蘇花路廊北上車流逐漸變多，員警在四線道轉二線道的崇德管制站，派警力疏導並放置三角錐。但在下午1點20分左右，蘇花公路匯德隧道北上車道，發生5輛汽、機車輛擦撞意外，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方4輛自小客車1輛重機車，造成機車騎士左腿輕微擦挫傷。

根據現場照片，除了機車騎士受傷外，其他皆為車損，其中一輛藍色自小客車後車窗破裂，車體凹陷，前面追撞小貨車，看起來十分嚴重。此事故造成現場雙向堵塞，拖吊車到場處理，於下午2時40分排除，搶通單線雙向同行。