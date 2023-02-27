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賓士車主付不出高額修車費 找拖吊車造假車禍詐保5人被逮

中央社／ 台北27日電

31歲陳姓和37歲江姓男子去年底分別自撞車禍而無力負擔高額修車費，竟聽信顏姓車廠老闆建議製造假車禍詐領保險金，察覺有異的保險公司向北市警方報案，近日逮捕5嫌送辦。

台北市警察局大安分局今天發布破案新聞，日前接獲保險公司報案，指福斯車主31歲陳男和賓士車主37歲江男疑涉製造假車禍要詐領超額險的保險理賠金，分別約新台幣近40萬元和100萬元，請求警方協助調查。

警方立即成立專案小組調查，根據保險公司提供線索，循線調閱監視器影像，查出陳男和江男於去年底分別因自撞車禍而無力負擔高額修車費，竟聽從新北市板橋區一間車廠48歲顏姓老闆建議，製造假車禍詐領保險金。

顏男隨後聯繫葉姓及高姓拖吊車司機，將上述2輛已無法正常行駛的福斯車和賓士車運送至新北市平溪區野人谷，擺放佯裝成車禍現場，2名拖吊車司機藏匿在500公尺外，待陳男和江男完成車禍報案後，2名拖吊車司機再將2車拖回原出發地。

專案小組經蒐證完確後，於今年2月下旬兵分多路持搜索票、拘票逮捕5嫌，全案詢後依涉加重詐欺、使公務員登載不實等罪移送新北地檢署偵辦。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

車禍 保險

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