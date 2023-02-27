消防員遭水箱車壓傷殉職 屏東消防局：無機械問題、人無過勞

屏東縣消防局第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨支援恆春公墓多處雜草火警時，遭重6噸的水箱車壓傷，送醫搶救不治，今上午警方報驗，屏檢南下檢視事故車輛；消防局副局長李彬正表示，車輛皆依規定保養，初步檢查該事故車輛沒有機械問題，人員也按時上下班，無過勞疑慮。

副局長李彬正表示，事故編號「恆春15」水箱車於2004年10月1日購入，車齡19年屬大隊預備車輛，因近日雜草火警頻傳，消防量能吃緊才派遣出勤，上周20號經例行性周保養，初步檢查並無機械問題，每年也都會向中央、縣府爭取預算，依照年份汰換不堪使用的老舊車輛。

他指出，隊員蕭翰隆平時在大隊做內勤安檢工作，皆依規服勤無超時過勞，當轄區內出現大量火警需要支援時，會轉為大隊長幕僚人員，至現場協助指揮搶救，26日下午抵達現場時，有確實拉起手煞車並熄火，因停車位置為5度至10度緩坡，才依教育訓練中的標準流程，拿取黑色塑膠製輪檔，防止車輛移動影響救災，不料車輛滑動，被壓在右前輪下方。

他說，蕭員於2018年至恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員，工作認真優秀，考績都是甲等，去年底12月新婚，知道他罹難感到非常遺憾，將爭取最高撫卹。