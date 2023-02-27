快訊

台9線貨車與轎車相撞「車頭全毀」 4人受困救出、其中2男命危

北一女畢旅6450元遭批「絕望行程」 旅行業曝：已是流血價

經典賽／張育成雙安 中華隊5：1擒龍打下熱身賽8連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防員遭水箱車壓傷殉職 屏東消防局：無機械問題、人無過勞

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣消防局第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨支援恆春公墓多處雜草火警時，遭重6噸的水箱車壓傷，送醫搶救不治，今上午警方報驗，屏檢南下檢視事故車輛；消防局副局長李彬正表示，車輛皆依規定保養，初步檢查該事故車輛沒有機械問題，人員也按時上下班，無過勞疑慮。

副局長李彬正表示，事故編號「恆春15」水箱車於2004年10月1日購入，車齡19年屬大隊預備車輛，因近日雜草火警頻傳，消防量能吃緊才派遣出勤，上周20號經例行性周保養，初步檢查並無機械問題，每年也都會向中央、縣府爭取預算，依照年份汰換不堪使用的老舊車輛。

他指出，隊員蕭翰隆平時在大隊做內勤安檢工作，皆依規服勤無超時過勞，當轄區內出現大量火警需要支援時，會轉為大隊長幕僚人員，至現場協助指揮搶救，26日下午抵達現場時，有確實拉起手煞車並熄火，因停車位置為5度至10度緩坡，才依教育訓練中的標準流程，拿取黑色塑膠製輪檔，防止車輛移動影響救災，不料車輛滑動，被壓在右前輪下方。

他說，蕭員於2018年至恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員，工作認真優秀，考績都是甲等，去年底12月新婚，知道他罹難感到非常遺憾，將爭取最高撫卹。

屏東地檢署指出，今上午10點左右警方已完成報驗，檢警至大隊檢視事故車輛，後續將由外勤檢察官依職權在第一線處理，依其實際所需或掌握情形全權偵辦。

屏東消防員處理雜草火警遭水箱車重壓傷重殉職，屏東檢警今上午南下檢視事故車輛。記者張已亷／攝影
屏東消防員處理雜草火警遭水箱車重壓傷重殉職，屏東檢警今上午南下檢視事故車輛。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局副局長李彬正表示，消防車輛皆有定期每日、週、月、半年度保養，初步檢查該事故車輛沒有機械問題，人員也依規按時上下班，無過勞疑慮。
屏東縣消防局副局長李彬正表示，消防車輛皆有定期每日、週、月、半年度保養，初步檢查該事故車輛沒有機械問題，人員也依規按時上下班，無過勞疑慮。
屏東消防員處理雜草火警遭水箱車重壓傷重殉職，屏東檢警今上午南下檢視事故車輛。記者張已亷／攝影
屏東消防員處理雜草火警遭水箱車重壓傷重殉職，屏東檢警今上午南下檢視事故車輛。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨日前往支援雜草火警時，拿取黑色塑膠製輪檔，防止車輛移動影響救災，不料車輛滑動，被壓在右前輪下方。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨日前往支援雜草火警時，拿取黑色塑膠製輪檔，防止車輛移動影響救災，不料車輛滑動，被壓在右前輪下方。記者張已亷／攝影

安檢 恆春

延伸閱讀

屏東消防員遭6噸水箱車重壓殉職 初檢無機械問題

消防員公墓打火罹難 周春米：燒雜草引火「放火罪」嚴辦

消防員趕赴火場遭壓身亡 周春米：全面檢驗設備、全力協助家屬

屏東2天墓地火警33件 消防局呼籲「4不2記得」

相關新聞

濃煙密布！國3南下128公里油罐車火燒車 司機逃出、車道全線封閉

國3南下128公里，位在苗栗縣西湖路段，今天下午2點左右，發生一起油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈、黑色濃煙密布，肇事駕駛...

蘇花匯德隧道發生5車連環撞釀大塞車 雙向暫無法通行

228連假蘇花路廊傳出追撞事故，匯德隧道內疑似有5車追撞，雙向暫時無法通行，目前花蓮北上車道車潮已從匯德隧道排到太魯閣大...

林襄蝦皮賣瘦身產品恐觸法！北市衛生局獲報已啟動調查 最重可罰400萬

樂天啦啦隊女神林襄遭爆，在蝦皮賣場販售「一般食品」，標榜有瘦身療效恐有觸法之虞。台北市衛生局上周接獲檢舉，已錄案啟動行政...

影／台中和平區池有山步道美籍女腳受傷 消防隊員背下山

228連假各地登山人數多，一名美國籍女子今天在台中市和平區池有山步道腳踝受傷，台中市消防局派人員上山救援，背她下山就醫。

消防員遭水箱車壓傷殉職 屏東消防局：無機械問題、人無過勞

屏東縣消防局第四大隊安檢人員蕭翰隆，昨支援恆春公墓多處雜草火警時，遭重6噸的水箱車壓傷，送醫搶救不治，今上午警方報驗，屏...

新竹尖石小客車一家3口墜谷 3歲童緊抱媽媽一度困車內哀嚎

新竹縣尖石鄉竹60線今天上午發生小客車意外墜谷事故，由3口之家駕駛小客車，在行經秀巒往宇老方向，疑似先擦撞護欄，又碰撞另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦