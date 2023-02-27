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新竹尖石小客車一家3口墜谷 3歲童緊抱媽媽一度困車內哀嚎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉竹60線今天上午發生小客車意外墜谷事故，由3口之家駕駛小客車，在行經秀巒往宇老方向，疑似先擦撞護欄，又碰撞另輛小客車，當場翻落邊坡直墜30公尺，車輛翻覆後車內3人一度受困無法動彈，經警消人力搶救才將3人救出。

據了解，發生墜谷意外的車輛是由一對年輕夫妻開車載著3歲男童，原本在上午10點半左右正要從秀巒往宇老觀景台移動，卻在竹60線21.5公里處，先是失控擦撞右側護欄，隨後右輪竟直接騎上護欄後，車身發生嚴重歪斜，隨後再與後車發生碰撞，造成小客車直接衝出護欄翻落山谷。

據警消表示，車輛至少墜下邊坡20公尺到30公尺深，但因邊坡植被茂密，難以看清車輛狀況，不過第一時間員警到場時，有不斷聽到車內有小孩的哭聲與哀嚎，2名員警當機立斷為確認車上人員狀況，立刻徒手攙扶著山壁向下探查。

員警發現車輛後，只見男童緊抱媽媽站在已經側翻的車輛中，經詢問受困一家都無大礙，立即決定以人力接駁將人救上道路，所幸雖現場芒草、樹枝叢生，但因沿途都有施力、攀握點，除了男童由員警抱出外，大人都自行脫困。

警方表示，車上3人雖受不小驚嚇，但身上並無明顯傷勢，主要為皮肉擦挫傷，應是有繫安全帶保命，加上車輛衝下的邊坡植被茂密，沿途有樹木緩衝下墜速度，因此車輛2大1小幸運生還，12點30分3人皆順利脫困。

男童一家受困翻覆墜谷車內卻幸運無傷生還。記者巫鴻瑋／翻攝
男童一家受困翻覆墜谷車內卻幸運無傷生還。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹

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