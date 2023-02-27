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影／宜蘭轎車側滑失控影片曝光 180度轉車頭栽入水閘門

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉大福路二段97號前，昨天傍晚發生一起小客車自撞車禍，從監視影片中只見這輛車的行駛路線左右飄移，過了3叉路口後撞入對向車道，自撞電線桿180度大轉向，車頭栽入水閘門，所幸車上駕駛及乘客都只有輕傷。

肇事車輛倒頭栽入水閘門，四個車門全毀損。圖／警方提供
肇事車輛倒頭栽入水閘門，四個車門全毀損。圖／警方提供

王姓駕駛是台南人，利用連假到宜蘭玩，車禍發生後車上3人飽受驚嚇。根據駕駛表示，疑似車輛輾過石塊，失去重心，才會在3叉路口轉彎時，無法控制方向。

警方調查，王姓民眾駕駛自小客車，昨天下午4點多從大福路二段往壯濱路方向行駛，行經肇事轉彎路段，疑因失控擦撞路旁電線桿後大迴轉，再栽入農田水閘門，車上安全氣囊爆開，車門也被撞壞，所幸肇事駕駛及乘客有繫安全帶，只有輕微擦挫傷，意識清楚。

警方立即對肇事駕駛實施酒精測試，酒測值零，詳細肇事原因尚待調查釐清。礁溪警分局呼籲，連假期間開車前請留意身體狀況，避免疲勞駕駛，開車應注意速限，勿超速行駛，進入彎道前應提前降低車速，避免進入彎道時才急踩剎車，釀成側滑危險。

疑似轉彎失控，自小客車180度大迴轉後栽入水閘門。圖／警方提供
疑似轉彎失控，自小客車180度大迴轉後栽入水閘門。圖／警方提供
車上安全氣囊爆開，所幸駕駛與乘客只受輕傷。圖／警方提供
車上安全氣囊爆開，所幸駕駛與乘客只受輕傷。圖／警方提供
肇事車輛倒頭栽入水閘門。圖／警方提供
肇事車輛倒頭栽入水閘門。圖／警方提供

連假 車禍 宜蘭

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