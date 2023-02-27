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國道1號今晨連環車禍 女駕駛連處理事故拖吊車都撞
228連假的倒數第二天，國道1號彰化交流道附近的北上191.7至191.6公里，今天清晨約1點半接連發生3起六輛車的車禍，第一輛自撞，第二至五輛因前方車禍導致剎車不及追撞，第六輛車撞上處理前面事故的拖吊車，總共造成6人受傷，幸無生命危險。
警方調查，田姓男子（28歲）駕駛轎車載黃姓女子（25歲），約清晨1點43分在國1北上191.7公里處自撞護欄，田男的眼部及手部挫傷，黃女的腰部及腳挫傷，兩人意識清楚，被送到彰化秀傳醫院急救，田男酒測有酒精反應。
田男自撞護欄後，造成後面車流受阻，4分鐘四輛車接連在100公尺以外的191.6公里處追撞，被追撞的第一輛車張姓駕駛（男，27歲）頸部挫傷，乘客李姓女子（32歲）頭部輕微腦震盪，都送往烏日林新醫院就醫。
警消接獲通知趕上高速公路處理車禍，事隔12分鐘後，191.6公里又發生車禍，吳姓女駕駛（29歲）撞上拖吊車，自己手部多處挫傷，也造成拖吊車張姓司機（62歲）的腳和身體多挫傷，兩人都被送到彰化基督教醫院醫治。
車禍占用內側和中線車道，國道警察封上述車道處理車禍事故至清晨2點47分恢復全線通車，耗時約一小時，處理過程中車流緩慢一度降速至30公里以下；家住彰化縣的一名張姓駕駛人表示，利用半夜上國道避開白天塞車卻遇上車禍又塞車，真倒楣。國道三隊持續調查釐清3起車禍事故的撞擊過程與肇事原因，並指出民眾切勿酒駕和疲勞駕駛，連假期間國道車流量大，應注意車前狀況和保持安全距離。
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