國道1號今晨連環車禍 女駕駛連處理事故拖吊車都撞

228連假的倒數第二天，國道1號彰化交流道附近的北上191.7至191.6公里，今天清晨約1點半接連發生3起六輛車的車禍，第一輛自撞，第二至五輛因前方車禍導致剎車不及追撞，第六輛車撞上處理前面事故的拖吊車，總共造成6人受傷，幸無生命危險。

警方調查，田姓男子（28歲）駕駛轎車載黃姓女子（25歲），約清晨1點43分在國1北上191.7公里處自撞護欄，田男的眼部及手部挫傷，黃女的腰部及腳挫傷，兩人意識清楚，被送到彰化秀傳醫院急救，田男酒測有酒精反應。

田男自撞護欄後，造成後面車流受阻，4分鐘四輛車接連在100公尺以外的191.6公里處追撞，被追撞的第一輛車張姓駕駛（男，27歲）頸部挫傷，乘客李姓女子（32歲）頭部輕微腦震盪，都送往烏日林新醫院就醫。

警消接獲通知趕上高速公路處理車禍，事隔12分鐘後，191.6公里又發生車禍，吳姓女駕駛（29歲）撞上拖吊車，自己手部多處挫傷，也造成拖吊車張姓司機（62歲）的腳和身體多挫傷，兩人都被送到彰化基督教醫院醫治。