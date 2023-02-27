消防員公墓打火罹難 周春米：燒雜草引火「放火罪」嚴辦

屏東縣長周春米（左）今上午到事故現場了解情形，嚴正做出五點指示，其中一點指出，請警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦。圖／取自周春米臉書 屏東縣消防局第四大隊消防隊員蕭翰隆昨支援外勤雜草火警勤務遭小型水箱車遭壓死，縣長周春米今慰問家屬，並到事故現場了解情形，嚴正做出五點指示，其中一點，請警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦！

近期是南部客家庄掃墓時節，屏東縣25、26日接獲33件雜草火警，第四大隊消防員蕭翰隆支援雜草火警時遭小型消防水箱車壓死，未料今天雜草火警案件仍多，截至下午2點，發生逾5起雜草、公墓火警，消防員疲於奔命。

周春米今上午到恆春慰問家屬，周春米說，年輕消防員因公殉職，深感悲痛，縣府會從優撫卹、全力協助治喪事宜。萬分不捨，更希望大家將心比心，給家屬平靜空間，讓逝者安心離去。

周春米嚴正做出五點指示：

一、 對於年輕消防弟兄執勤殉職，十分不捨，已經責成消防局從優撫卹，並且協助家屬處理後事。

二、 要求消防局深刻檢討，查明事故原因，並全面盤點消防車輛及設備。

三、 嚴格要求各鄉鎮公墓落實管理，禁止燃燒雜草，針對這幾天的公墓火警，也要求消防局、環保局研議法規對管理單位開罰， 追溯責任。

四、請警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦！

五、國人慎終追遠，都會在清明節前後掃墓，但要再次呼籲，過程中千萬要小心用火安全，不要焚燒雜草、亂丟煙蒂、燃放爆竹等，也要特別注意撲滅餘燼，以免發生火災讓消防弟兄疲於奔命，甚而發生憾事，對消防弟兄不公平，更是難以承受！