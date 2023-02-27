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北市中山區暗藏詐團機房 新北警搗破逮2人...估不法獲利破千萬
新北市海山警方去年底接獲情資，台北市中山區中山北路某社區有不法情事，經蒐證數月，發現常有不明人士進出，且自行架設多支監視器等異常舉動，懷疑暗藏詐騙集團機房，向台北地院聲請搜索票，23日收網逮人，逮獲屋內2名犯嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方訊後諭令5萬元不等交保。
警方調查，該詐團假藉「財經投資顧問公司」名義，在外招搖撞騙，打電話向不特定民眾兜售未上市（櫃）公司股票，為了取信被害人，還會寄送公司評估報告及產業新聞等資料。
該詐團輔以話術哄騙，稱「等股票一旦上市（櫃），立委、社會企業知名人士均會大量購買」、「預期獲利非常可觀」致被害人誤信購買，詐團以面交、匯款等方式拿到錢後，隨即失聯。
警方蒐證多日，23日持票搜索，在社區大樓屋內逮捕陳姓男子（45歲）、舒姓男子（35歲），查扣手機、電腦、話術講稿、教戰手冊、話務電話機、客戶名單資料等證物，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方訊後陳男5萬元交保、舒男5000元交保。
警方推斷，有上百人遭該詐團詐騙，不法獲利恐上千萬元，初步清查報案紀錄，有4名被害人共財損233萬元。警方呼籲，若有民眾遇到詐騙，務必要報警以利警方偵辦，也指出，高報酬投資必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，高機率是詐騙，民眾切勿輕信，可報警諮詢。
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