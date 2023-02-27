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八旬老翁掉落基隆河成浮屍…消防員打撈上岸 警調查死因

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區四腳亭的基隆河面，有人發現浮屍。消防局獲報前往救援，發現已明顯死亡，打撈上岸後，交由警方處理。警方在死者身上找到80多歲蕭姓老翁證件，身分和死因待調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點7分接獲報案，在四腳亭看到國芳橋下的基隆河面有人漂流，出動瑞芳、瑞亭分隊共6車，以12名警消、13名義消前往救援。

消防人員趕到現場，11分59分在國芳橋下游約300公尺處河畔，將屍體搬運上岸，交由警方接手調查，死者身上有證件，還未查出落水點，無可疑外傷，初步排除他殺。

據了解，住在瑞芳分局附近的蕭姓老翁曾經中風，出院復建中。家屬上午曾打電話給他，言談中並無異狀。老翁墜河是因意外、尋短或其他因素，待檢警調查釐清。

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新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區蕭姓老翁今天被人發現陳屍基隆河，消防局獲報派員打撈上岸後，交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝

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