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消防員趕赴火場遭壓身亡 周春米：全面檢驗設備、全力協助家屬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮水泉十八公墓昨傳出雜草火警，第四大隊安檢人員蕭翰隆前往支援，卻被車輛重壓傷重不治。屏東縣長周春米今上午至蕭員老家向家屬致意，承諾全力協助治喪，爭取最高撫卹。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮水泉十八公墓昨傳出雜草火警，第四大隊安檢人員蕭翰隆前往支援，卻被車輛重壓傷重不治。屏東縣長周春米今上午至蕭員老家向家屬致意，承諾全力協助治喪，爭取最高撫卹。記者張已亷／攝影
屏東縣第四大隊安檢人員蕭翰隆昨支援恆春鎮水泉十八公墓雜草火警時，遭未停穩的水箱車輾壓，臟器受損、血胸及骨折，經送醫搶救不治；縣長周春米今上午至蕭員老家向家屬致意，承諾全力協助治喪，爭取最高撫卹，另尊重民眾掃墓權利，但社會安全人人有責，務必落實防火。

恆春鎮水泉十八公墓空地昨日上午11點左右竄出野火，消防局獲報派出恆春、墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風大，助長火勢由北向南延燒，田野間多處起火，因此加派第四大隊38歲安檢人員蕭翰隆等人，總計7車18人趕赴現場。

蕭員待水泉國小西北方火勢撲滅後，駕駛一輛「恆春15」小型水箱車，與另一名陳姓消防員共同趕赴頂泉路20-85號，抵達起火點時，蕭員停車並拉起手煞車，下車查看火勢並準備放置輪檔，因車輛未煞穩往前滑動，站在車輛右前方的蕭員來不及反應遭壓，造成臟器受損，並有氣胸、血胸、肋骨及手部骨折。家屬於昨日晚間10點40分在枋寮醫院放棄急救。

「年輕消防員因公殉職，感到非常悲痛不捨。」縣長周春米表示，將協助家屬治喪，從優爭取最高撫卹，「尊重大家掃墓權利，但整個社會安全運作人人有責，犧牲一位弟兄一定要有代價，會為他爭取最大的權利」。

她指出，該事故車輛「恆春15」小型水箱車，已服役19年，將全面檢驗盤點縣內消防設備，確保人員執行勤務平安順利，並要求相關公墓管理單位，落實巡查杜絕焚燒雜草等情事，「天旱久非常乾燥，星星之火可以燎原」，民眾務必落實防火安全。

屏東第四大隊安檢人員蕭翰隆昨處理雜草火警，遭「恆春15」小型水箱車碾壓身亡，該事故車輛已服役19年，屏東縣府將全面檢驗盤點消防設備。記者張已亷／攝影
屏東第四大隊安檢人員蕭翰隆昨處理雜草火警，遭「恆春15」小型水箱車碾壓身亡，該事故車輛已服役19年，屏東縣府將全面檢驗盤點消防設備。記者張已亷／攝影

恆春 消防員 安檢

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