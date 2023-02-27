清明掃墓人潮湧現 桃園殯葬所4月5日前實施交管

228連假湧現提前掃墓人潮，為紓解車潮，桃園市政府殯葬管理所表示，桃園區殯葬服務中心自2月25日起至4月5日將實施春祭活動交通管制措施，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，另3月11日起至善街與大有路路口單向通行固定時段也僅開放單向通行，提醒民眾提前祭拜，並搭乘大眾交通運輸，避免車輛回堵。

市府殯葬管理所表示，桃園區殯葬服務中心今年將從3月11日起至4月5日，進行春祭活動交通管制措施，期間每逢例假日上午7點至下午3點，至善街與大有路路口僅開放單向通行，並由警衛人員管制交通。另2月25日起至4月5日期間，園區車位停滿即不開放車輛入場。

殯葬管理所表示，3月4日起，每逢例假日納骨塔將提早於上午7時整開放；清明春祭活動期間，因3月4日、5日、26日等5日適逢農曆出殯吉日，大量治喪民眾及車輛出入殯儀館，建議祭祖民眾避開上述日期。