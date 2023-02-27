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影／一車一罰！成排沙灘車違騎影片曝光 宜蘭首件16人吃罰單

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉近山鄰海，常有違規沙灘車騎上道路前往海邊玩，昨天中午成排沙灘車經過海岸道路時被逮個正著，警方以「一車一罰」，首次針對16名違規騎乘行為各開出罰單，創下宜蘭縣因沙灘車違騎上路的最多張罰單，全國也很少見。

警方今天公布影片，巡邏車攔下沙灘車去路時，質問對方「海岸道路可以騎沙灘車嗎？」據了解，蘇澳警分局過去多次告誡提醒經營沙灘車業者不得違規；未料，業者趁著228連假，大做生意讓遊客違騎，甚至把沙灘車停在橋上拍照。

對於沙灘車違騎開罰案件，根據縣政府了解，墾丁國家公園曾經有沙灘車違騎挨罰，是位於國家風景區範圍；南澳鄉的沙灘車則是騎上道路，一次16人共同被罰，其違規行為及罰單之多不但是宜蘭首件，全國也未聽聞。

這群遊客今天中午把沙灘車騎上路，沿路欣賞美景拍照，甚至把沙灘車違停橋上，直接下車開心互拍，汽車被迫要開到道路中間線，影響通行，險象環生；沙灘車騎到海岸道路時，與警車狹路相逢當場被攔下，員警蒐證後「一車一罰」。

蘇澳警分局今天公布攔查開罰影片並說明，依道路交通管理處罰條例規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處以行為人1200元以上，3600元以下罰鍰，全案送宜蘭監理站裁定罰鍰；如果以每件最低罰1200元起跳，罰款至少1萬9200元。

南澳鄉沿海有美麗的神秘沙灘，讓人嚮往，遊客租用沙灘車代步才能進出，因此當地有幾家業者經營沙灘車出租，昨天因為神秘沙灘有長浪，沙灘車改騎去其他地方玩。但警方強調，不管遊客騎去哪個沙灘玩，就是不能騎到馬路，以免不熟悉騎乘沙灘車的遊客發生危險。

成排沙灘車違規騎上南澳鄉海岸道路，警方以「一車一罰」對16名騎乘行為人各開罰單，創下宜蘭首件因道路違騎沙灘車的16罰，全國也很少見。圖／警方提供
成排沙灘車違規騎上南澳鄉海岸道路，警方以「一車一罰」對16名騎乘行為人各開罰單，創下宜蘭首件因道路違騎沙灘車的16罰，全國也很少見。圖／警方提供
沙灘車違規騎上道路，還停在橋上拍照，影響汽車通行。圖／讀者提供
沙灘車違規騎上道路，還停在橋上拍照，影響汽車通行。圖／讀者提供
警車、沙灘車狹路相逢，堵住成排沙灘車前方去路，員警告誡：「道路怎麼可以騎沙灘車？」針對違騎行為人開罰。圖／警方提供
警車、沙灘車狹路相逢，堵住成排沙灘車前方去路，員警告誡：「道路怎麼可以騎沙灘車？」針對違騎行為人開罰。圖／警方提供
成排沙灘車在南澳鄉海岸道路違規騎乘被員警攔下，質問告誡遊客：「道路怎麼可以騎沙灘車？」依法對行為人開罰。圖／警方提供
成排沙灘車在南澳鄉海岸道路違規騎乘被員警攔下，質問告誡遊客：「道路怎麼可以騎沙灘車？」依法對行為人開罰。圖／警方提供

沙灘 宜蘭 罰單

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