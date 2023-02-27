影／一車一罰！成排沙灘車違騎影片曝光 宜蘭首件16人吃罰單

宜蘭南澳鄉近山鄰海，常有違規沙灘車騎上道路前往海邊玩，昨天中午成排沙灘車經過海岸道路時被逮個正著，警方以「一車一罰」，首次針對16名違規騎乘行為各開出罰單，創下宜蘭縣因沙灘車違騎上路的最多張罰單，全國也很少見。

警方今天公布影片，巡邏車攔下沙灘車去路時，質問對方「海岸道路可以騎沙灘車嗎？」據了解，蘇澳警分局過去多次告誡提醒經營沙灘車業者不得違規；未料，業者趁著228連假，大做生意讓遊客違騎，甚至把沙灘車停在橋上拍照。

對於沙灘車違騎開罰案件，根據縣政府了解，墾丁國家公園曾經有沙灘車違騎挨罰，是位於國家風景區範圍；南澳鄉的沙灘車則是騎上道路，一次16人共同被罰，其違規行為及罰單之多不但是宜蘭首件，全國也未聽聞。

這群遊客今天中午把沙灘車騎上路，沿路欣賞美景拍照，甚至把沙灘車違停橋上，直接下車開心互拍，汽車被迫要開到道路中間線，影響通行，險象環生；沙灘車騎到海岸道路時，與警車狹路相逢當場被攔下，員警蒐證後「一車一罰」。

蘇澳警分局今天公布攔查開罰影片並說明，依道路交通管理處罰條例規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處以行為人1200元以上，3600元以下罰鍰，全案送宜蘭監理站裁定罰鍰；如果以每件最低罰1200元起跳，罰款至少1萬9200元。