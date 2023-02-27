快訊

獨派大老辜寬敏辭世 綠營齊追思 蔡英文悼念慢半拍引遐想

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

行人地獄 桃警科技執法取締4倍增 逾9成5是車不讓人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

台灣近年淪外媒口中「行人地獄」，今年1月桃園老婦過馬路跌倒畫面更引發國際關注，桃園市警方在轄內裝設2處「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，2個月來取締814件是去年同期近4倍，不過其中高達9成5是汽機車未讓行人，警方也將加強編排勤務攔查取締。

桃園市交通警察大隊統計，今年1月1日至2月26日，車輛不停讓行人及行人違規科技執法已舉發814件，總量是去年同期167件的3.87倍；若依舉發對象分，今年汽機車未停讓行人高達779件佔9成5以上，去年153件也有9成1之多。

「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，取締樣態包括汽機車未禮讓行人、行人擅自穿越車道或未走行人穿越道等；其中不停讓行人違規，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締基準，全天候防制危害行人安全違規行為。

目前桃園市共設2處，一是桃園區中正復興路口，由於位在火車站商圈、人流大，去年10月開始執法，違規數從每月破百件大降3成，現在每月平均約40件；二是桃園區長壽路與三民路口，當地是五叉路口，交通複雜，去年7月設置首月取締近百件，現每月不到10件。

警方也分析桃園市轄內易發生行人事故的地點，如中壢中山東路二段與幸福街口，今年發生一件行人遭機車撞傷，以及中壢新中北路與榮民路口、平鎮金陵路二段1巷口等，警方均將加強編排勤務取締車不停讓行人違規，行人未依規定穿越道路也會加強執法，以確保交通安全與順暢。

桃園市警方將針對轄內易發生行人事故的地點，編排勤務取締汽機車未依規定停讓行人、行人違規等。圖／交大提供
桃園市警方將針對轄內易發生行人事故的地點，編排勤務取締汽機車未依規定停讓行人、行人違規等。圖／交大提供
桃園市警方將針對轄內易發生行人事故的地點，編排勤務取締汽機車未依規定停讓行人、行人違規等。圖／交大提供
桃園市警方將針對轄內易發生行人事故的地點，編排勤務取締汽機車未依規定停讓行人、行人違規等。圖／交大提供
桃園市警方在轄內裝設2處「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，高達9成5是汽機車未讓行人。圖／交大提供
桃園市警方在轄內裝設2處「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，高達9成5是汽機車未讓行人。圖／交大提供

桃園 科技執法 車道

延伸閱讀

經典賽／破解地獄賽程別無他法 餅總：都是職業選手

北市擬增內湖2處科技執法 蔣萬安：需評估人工辨識成本

新生路與博愛路口違規最多！台東交通科技執法半年取締超過1.5萬件

3月1日科技執法開始取締！新北鶯歌兩處四時段禁行15噸以上大貨車通行

相關新聞

台中中區惡火連燒12戶慘況曝 暗夜爆炸住戶疑電箱引燃

台中市中區成功路昨晚大火，民眾目擊租車行外靠近變電箱竄出火源，加上周圍鐵皮、木造老屋林立，火勢一發不可收拾，台中市消防局...

影／南投縣三叉營地登山客腳扭傷 空勤直升機吊掛救援

南投縣信義鄉三叉營地有一名登山客腳扭傷，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，吊掛後載到日月潭九龍口落地，由消防隊員後送醫院治療...

隔天要出國暫宿新莊摩鐵 七旬老翁赤裸泡在浴缸猝死

新北市新莊區某汽車旅館，昨天中午發現1名76歲房客，全身赤裸泡在注滿水的浴缸內，已經氣絕。警方查出老翁家住宜蘭，因為當天...

屏東消防員滅雜草「被車重壓不治」同事悲嘆：清明節成消防員崩潰日

屏東一名新婚消防隊員昨天搶救公墓火警時，被車壓傷，急救不治，同事難過；台中市昨天也有多起公墓火警，清水消防隊員從白天打火...

台東掩埋場火燒30小時空汙 居民陳情：還要忍受多久？

台東市垃圾掩埋場大火濃煙進入第2天，縣長饒慶鈴、市長陳銘風今天到掩埋場了解現況，周邊建農里民到場陳情，抱怨空氣品質很差，...

行人地獄 桃警科技執法取締4倍增 逾9成5是車不讓人

台灣近年淪外媒口中「行人地獄」，今年1月桃園老婦過馬路跌倒畫面更引發國際關注，桃園市警方在轄內裝設2處「車輛不停讓行人」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦