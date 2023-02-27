行人地獄 桃警科技執法取締4倍增 逾9成5是車不讓人

台灣近年淪外媒口中「行人地獄」，今年1月桃園老婦過馬路跌倒畫面更引發國際關注，桃園市警方在轄內裝設2處「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，2個月來取締814件是去年同期近4倍，不過其中高達9成5是汽機車未讓行人，警方也將加強編排勤務攔查取締。

桃園市交通警察大隊統計，今年1月1日至2月26日，車輛不停讓行人及行人違規科技執法已舉發814件，總量是去年同期167件的3.87倍；若依舉發對象分，今年汽機車未停讓行人高達779件佔9成5以上，去年153件也有9成1之多。

「車輛不停讓行人」及「行人違規」科技執法，取締樣態包括汽機車未禮讓行人、行人擅自穿越車道或未走行人穿越道等；其中不停讓行人違規，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締基準，全天候防制危害行人安全違規行為。

目前桃園市共設2處，一是桃園區中正復興路口，由於位在火車站商圈、人流大，去年10月開始執法，違規數從每月破百件大降3成，現在每月平均約40件；二是桃園區長壽路與三民路口，當地是五叉路口，交通複雜，去年7月設置首月取締近百件，現每月不到10件。