龍舟天菜陳俞安告別式 戰友舉漿送別 陳母淚泣訴心聲

28歲「龍舟天菜」陳俞安本月16日騎機車墜落14米坑洞身亡，今天上午舉辦告別式，全國多個龍舟協會、龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，陳俞安母親更是悲痛淚水奪眶，她呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再傷任何一個父母的心，不要再害無辜的人犧牲。

亞運金牌國手陳俞安喜愛輕艇龍舟，經過努力和不斷苦練，在2018年亞運輕艇龍舟項目勇獲2金1銀，他本月16日清晨5時，一早出門準備義務指導2支龍舟隊，騎機車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎墜落14公尺施工坑洞內，救起時已回天乏術。

家屬在今天上午舉辦告別式，靈堂上放著陳俞安划著船艇帥氣的照片，播放陳俞安回憶錄的生前參加龍舟訓練、比賽及與戰手征戰得獎、生活點滴照片、影片，家人親屬和許多龍舟、輕艇戰友和教授的龍舟學生，攜帶划槳到靈前哀悼送別，全國龍舟協會及各地多個龍舟協會代表到場致哀，戰友、學生和親友不時低頭拭淚、啜泣，隨後龍舟戰友、指導學生舉漿送別陳俞安最後一程，場面哀戚不捨，。

陳俞安母親表示，兒子的功課已經完成，她會放手讓兒子走，希望兒子在天上當個快樂天使，兒子的戰友舉槳送別最後一程，大家說好之後的比賽會一起奮戰到底。

陳俞安母親表示，公共工程意外，她希望兒子是最後一人，不要再有第二人，小孩都是父母身上一塊肉，不是每個父母都能放得下，希望以後不要再有類似情形發生，不要再傷任何一個父母的心，希望政府及各單位公共工程政府一定要做好防護措施，不要再害無辜的人受傷，也不要等到孩子都死了才知道反省，如果一開始就好防護措施，就不會有人犧牲，就不會有這麼多人傷心，呼籲政府單位一定要監督到底，公共工程防護一定要做好、做完整，才能保護更多生命。