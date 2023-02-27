快訊

獨派大老辜寬敏辭世 綠營齊追思 蔡英文悼念慢半拍引遐想

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

龍舟天菜陳俞安告別式 戰友舉漿送別 陳母淚泣訴心聲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

28歲「龍舟天菜」陳俞安本月16日騎機車墜落14米坑洞身亡，今天上午舉辦告別式，全國多個龍舟協會、龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，陳俞安母親更是悲痛淚水奪眶，她呼籲政府各單位公共工程一定要做好安全防護措施，不要再傷任何一個父母的心，不要再害無辜的人犧牲。

亞運金牌國手陳俞安喜愛輕艇龍舟，經過努力和不斷苦練，在2018年亞運輕艇龍舟項目勇獲2金1銀，他本月16日清晨5時，一早出門準備義務指導2支龍舟隊，騎機車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎墜落14公尺施工坑洞內，救起時已回天乏術。

家屬在今天上午舉辦告別式，靈堂上放著陳俞安划著船艇帥氣的照片，播放陳俞安回憶錄的生前參加龍舟訓練、比賽及與戰手征戰得獎、生活點滴照片、影片，家人親屬和許多龍舟、輕艇戰友和教授的龍舟學生，攜帶划槳到靈前哀悼送別，全國龍舟協會及各地多個龍舟協會代表到場致哀，戰友、學生和親友不時低頭拭淚、啜泣，隨後龍舟戰友、指導學生舉漿送別陳俞安最後一程，場面哀戚不捨，。

陳俞安母親表示，兒子的功課已經完成，她會放手讓兒子走，希望兒子在天上當個快樂天使，兒子的戰友舉槳送別最後一程，大家說好之後的比賽會一起奮戰到底。

陳俞安母親表示，公共工程意外，她希望兒子是最後一人，不要再有第二人，小孩都是父母身上一塊肉，不是每個父母都能放得下，希望以後不要再有類似情形發生，不要再傷任何一個父母的心，希望政府及各單位公共工程政府一定要做好防護措施，不要再害無辜的人受傷，也不要等到孩子都死了才知道反省，如果一開始就好防護措施，就不會有人犧牲，就不會有這麼多人傷心，呼籲政府單位一定要監督到底，公共工程防護一定要做好、做完整，才能保護更多生命。

主祭的世界陳氏宗親總會長陳鄭權表示，看到一個年輕生命在一場公安意外隕落，大家心都碎了，經由陳俞安事件，要求政府在馬路工程一定要做好安全設施，廠商要把人命當珍寶。

28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，靈堂陳俞安划著船艇帥氣照片，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，靈堂陳俞安划著船艇帥氣照片，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，龍舟戰友和龍舟學生列陣舉漿送別最後一程，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，靈堂播放陳俞安生前征戰及生活點滴回億錄，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，靈堂播放陳俞安生前征戰及生活點滴回億錄，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，陳俞安父母（右二、三）和親友靈前感謝各界弔唁和送別，場面哀戚。記者曾增勳／攝影
28歲「龍舟天菜」陳俞安告別式，陳俞安父母（右二、三）和親友靈前感謝各界弔唁和送別，場面哀戚。記者曾增勳／攝影

兒子 父母

延伸閱讀

李貴敏明出席228追思活動 分享父母結緣228的顛沛愛情

軟網／日本大賽奪男雙金盃 中華隊亞運添信心

體操／還我公道！東奧國手唐嘉鴻痛訴被召回國訓測驗 致肌腱全斷亞運報銷

龍舟天菜陳俞安墜坑身亡 張善政慰問家屬：盼完成遺願

相關新聞

台中中區惡火連燒12戶慘況曝 暗夜爆炸住戶疑電箱引燃

台中市中區成功路昨晚大火，民眾目擊租車行外靠近變電箱竄出火源，加上周圍鐵皮、木造老屋林立，火勢一發不可收拾，台中市消防局...

影／南投縣三叉營地登山客腳扭傷 空勤直升機吊掛救援

南投縣信義鄉三叉營地有一名登山客腳扭傷，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，吊掛後載到日月潭九龍口落地，由消防隊員後送醫院治療...

隔天要出國暫宿新莊摩鐵 七旬老翁赤裸泡在浴缸猝死

新北市新莊區某汽車旅館，昨天中午發現1名76歲房客，全身赤裸泡在注滿水的浴缸內，已經氣絕。警方查出老翁家住宜蘭，因為當天...

屏東消防員滅雜草「被車重壓不治」同事悲嘆：清明節成消防員崩潰日

屏東一名新婚消防隊員昨天搶救公墓火警時，被車壓傷，急救不治，同事難過；台中市昨天也有多起公墓火警，清水消防隊員從白天打火...

台東掩埋場火燒30小時空汙 居民陳情：還要忍受多久？

台東市垃圾掩埋場大火濃煙進入第2天，縣長饒慶鈴、市長陳銘風今天到掩埋場了解現況，周邊建農里民到場陳情，抱怨空氣品質很差，...

影/一車一罰！成排沙灘車違騎影片曝光 宜蘭首件16人吃罰單

宜蘭南澳鄉近山鄰海，常有違規沙灘車騎上道路前往海邊玩，昨天中午成排沙灘車經過海岸道路時被逮個正著，警方以「一車一罰」，首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦